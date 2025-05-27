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Украинцев предупредили о 8 годах тюрьмы за препятствование работе ТЦК

14:06, 27 мая 2025
В ВСУ заявили, что каждый гражданин, достигший 16 лет и находящийся в вменяемом состоянии, может нести ответственность за такие действия.
Украинцев предупредили о 8 годах тюрьмы за препятствование работе ТЦК
Источник фото: Общественное
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В Командовании Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины заявили, что любое умышленное препятствование выполнению служебных обязанностей военнослужащими, включая угрозы, моральное давление, применение физической силы или повреждение автомобилей, является серьезным правонарушением и квалифицируется по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины.

Соответственно, указывают там, за такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет, а ТЦК и СП играют ключевую роль в обеспечении обороноспособности Украины, особенно во время военного положения и мобилизации, помогая защищать государство от внешних и внутренних угроз.

Такое заявление сделали в Командовании Сухопутных войск ВСУ в связи с тем, что в последнее время в интернете и социальных сетях значительно увеличилось количество видеозаписей, на которых зафиксировано сознательное препятствование деятельности военнослужащих ТЦК и СП, причем некоторые граждане открыто поощряют других к таким действиям.

«Сегодня мы перезапускаем работу ТЦК и СП, делаем все, чтобы она стала прозрачной и открытой. В то же время, препятствование работе этих структур может иметь серьезные последствия для национальной безопасности. Особенно это касается текущей ситуации, когда страна находится в правовом режиме военного положения. Саботаж работы этих учреждений напрямую влияет на способность ВСУ и других военных формирований эффективно выполнять свои задачи», — заявили там.

В ВСУ подчеркнули, что каждый гражданин, достигший 16 лет и находящийся в вменяемом состоянии, может нести ответственность за такие действия.

«Важно понимать, что намерение чинить препятствия — даже если результат не был полностью достигнут — уже считается правонарушением. Это касается как сознательного желания помешать работе ТЦК и СП, так и действий, когда человек осознает возможные последствия, но все равно их игнорирует», — добавили там.

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