Українців попередили про 8 років в'язниці за перешкоджання роботі ТЦК

У ЗСУ заявили, що кожен з громадян, хто досяг 16 років і перебуває в осудному стані, може нести відповідальність за такі дії.

Джерело фото: Суспільне

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Командуванні Сухопутних військ Збройних Сил України заявили, що будь-яке умисне перешкоджання виконанню службових обов’язків військовослужбовців, включаючи погрози, моральний тиск, застосування фізичної сили чи пошкодження автомобілів, є серйозним правопорушенням і кваліфікується за статтею 114-1 Кримінального кодексу України.

Відтак, вказують там, за такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років, а ТЦК та СП відіграють ключову роль у забезпеченні обороноздатності України, зокрема під час воєнного стану та мобілізації, допомагаючи захищати нашу державу від зовнішніх і внутрішніх загроз.

Таку заяву зробили у Командуванні Сухопутних військ Збройних Сил України з огляду на те, що останнім часом у інтернеті та в соціальних мережах значно збільшилася кількість відеоматеріалів, що фіксують свідоме перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП, причому деякі громадяни відкрито заохочують інших до таких дій.

«Сьогодні ми перезавантажуємо роботу ТЦК та СП, робимо все, аби вона стала прозорою та відкритою. Водночас, перешкоджання роботі цих структур можуть мати серйозні наслідки для національної безпеки. Особливо це стосується нашого сьогодення, коли країна перебуває у правовому режимі воєнного стану. Саботаж роботи цих установ безпосередньо впливає на здатність Збройних Сил України та інших військових формувань ефективно виконувати свої завдання», - заявили там.

Відтак, у ЗСУ наголосили, що кожен з громадян, хто досяг 16 років і перебуває в осудному стані, може нести відповідальність за такі дії.

«Важливо розуміти, що намір чинити перешкоджання – навіть якщо результат не був повністю досягнутий – уже вважається правопорушенням. Це стосується як свідомого бажання завадити роботі ТЦК та СП, так і дій, коли людина усвідомлює можливі наслідки, але все одно їх ігнорує», - додали там.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.