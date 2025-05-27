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В Черкассах задержали лиц, которые напали на сотрудников ТЦК

14:47, 27 мая 2025
В ТЦК подчеркнули, что лицам теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.
В Черкассах задержали лиц, которые напали на сотрудников ТЦК
Фото: depositphotos.com
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Черкассах толпа мужчин и женщин напала на сотрудников ТЦК.

27 мая Черкасский областной ТЦК сообщил, что лиц, причастных к нападению на военнослужащих ТЦК и СП в городе Черкассы, задержали и поместили в изолятор временного содержания.

«Это — трое мужчин в возрасте 48, 38 и 49 лет, а также 45-летняя женщина.

На данный момент проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на полное выяснение всех обстоятельств инцидента и проведение досудебного расследования. Мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины», — заявили в ТЦК.

На данный момент решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Трех задержанных уже поместили в изолятор временного содержания.

В ТЦК добавили, что злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

«Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации действий фигурантов», — сообщили в ТЦК.

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Черкассы ТЦК

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