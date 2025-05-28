Минобороны обновляет меню для ВСУ: каталог продуктов будет обновлен с учетом боевых условий

Закупочное агентство Минобороны презентовало новую стратегию продовольственного обеспечения армии.

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Команда закупочного агентства Минобороны «Государственный оператор тыла» представила оборонному ведомству и командованиям Сил логистики и Медицинских сил предложения по обновлению номенклатуры продуктового каталога для ВСУ. Среди ключевых изменений — сокращение лишних позиций, переход на замороженную продукцию, поддержка украинских производителей и добавление популярных среди бойцов продуктов.

Цель инициативы — оптимизировать ассортимент без потери разнообразия, но с избежанием размытия стоимости рациона. По словам директора Департамента политики закупок Минобороны Глеба Каневского, только за прошлый год благодаря новым подходам удалось сэкономить 6 млрд грн из предусмотренных 29 млрд на питание армии.

Каталог пересматривается на основе данных, полученных в процессе цифровизации учета потребления. В связи с активными боевыми действиями и реальными запросами военнослужащих из него будут исключены продукты, которые фактически не заказываются или сложны в логистике: в частности, малину заменят на голубику, охлажденную свинину — на замороженную, отдельные виды рыбы — на стейки украинского производства.

«Как показывает практика, из-за более длительного срока потребления военные, при наличии альтернативы, в основном выбирают мясные и рыбные позиции в замороженном виде, а не в охлажденном. Ягоды, в частности малина, требуют специальных условий транспортировки и хранения, поэтому нередко прибывают уже ненадлежащего качества. Что касается рыбы — дополнительно планируется расширить ассортимент именно украинских производителей, в частности добавить калиброванные рыбные стейки, очищенную и потрошеную замороженную рыбу локального производства. Другие позиции, предлагаемые к исключению, имеют в каталоге схожие по характеристикам аналоги, поэтому эти изменения не отразятся на общем разнообразии ассортимента», — заявила Галина Литош, директор программы питания ГОТ.

Также планируется добавить новые востребованные позиции: зефир, халву, кексы, замороженный стейк толстолобика, бутилированную воду (до 6 л и т.д.).

Количество артикулов сократят с 360 до примерно 340. Также продолжается работа над стандартизацией описаний товаров в соответствии с государственными стандартами и рыночной реальностью.

Следующим шагом станет работа с поставщиками, анализ их предложений и окончательное формирование состава обновленного каталога.

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