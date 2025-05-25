Последний день обмена в формате 1000 на 1000: Украина вернула еще 303 пленных, фото

Из российского плена удалось освободить 1000 украинцев.

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25 мая состоялся третий этап обмена в формате «1000 на 1000». Украина вернула из российского плена 303 гражданина. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«303 украинских защитника на дому. Третья часть обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции, завершена.

В настоящее время возвращаются воины нашей армии, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Спасибо команде, которая круглосуточно работала, чтобы успешно реализовать этот обмен. Обязательно вернем каждого из русского плена!» – подчеркнул Владимир Зеленский.

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