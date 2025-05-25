В Запорожской области мужчина убил соседа из-за $62 тысяч — получил 15 лет тюрьмы

Злоумышленник застрелил предпринимателя в безлюдном месте, угнал его авто и украл деньги, а тело спрятал на территории заброшенного завода.

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В Запорожской области к 15 годам тюрьмы приговорен мужчина, который убил соседа из-за денег. Об этом сообщает областная прокуратура.

Так, коллегия судей Александровского районного суда г. Запорожье признала 62-летнего жителя Бердянска виновным в разбойном нападении, умышленном убийстве из корыстных побуждений, завладении транспортным средством и незаконном обращении с оружием (ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Прокуроры в суде доказали, что в сентябре 2020 года обвиняемый узнал, что предприниматель, строивший рядом с ним мини-отель, получил крупную сумму денег от продажи одного из своих автомобилей.

Заранее спланировав преступление, он под вымышленным предлогом пригласил соседа на встречу в безлюдное место, где застрелил его из пистолета.

Затем завладел автомобилем убитого, деньгами в размере более 62 тысяч долларов и другими материальными ценностями, находившимися при нем.

После убийства он спрятал тело вместе с орудием преступления на территории заброшенного завода в Бердянске.

Приговором суда мужчину приговорено к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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