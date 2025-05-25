Решение о следующем раунде переговоров с РФ примет Владимир Зеленский — в МИД назвали ключевое условие

Украина ожидает выполнения договоренностей, достигнутых во время предыдущей встречи в Стамбуле, в частности — об обмене пленными.

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Следующий раунд переговоров с Россией зависит от выполнения договорённостей, достигнутых во время предыдущей встречи в Стамбуле. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Он отметил, что решение об участии Украины в следующем раунде переговоров с Россией будет принимать Президент Владимир Зеленский.

Украина ожидает выполнения договоренностей, достигнутых во время предыдущей встречи в Стамбуле, в частности — об обмене пленными.

«Мы посмотрим, как будет реализовано наше стамбульское соглашение по обмену нашими людьми. Это одно из условий, чтобы понять, насколько та сторона дееспособна. Это важно», — подчеркнул Кислица.

Тем временем российские СМИ сообщают, что местом проведения второго раунда переговоров снова может стать Стамбул. При этом Кремль отказался от варианта с Ватиканом как нейтральной площадкой для диалога.

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