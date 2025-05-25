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Американский медиахолдинг Ziff Davis обвинил OpenAI в краже текстов для обучения ChatGPT

13:29, 25 мая 2025
Медиагигант подал в суд на OpenAI из-за незаконного использования статей для ChatGPT.
Американский медиахолдинг Ziff Davis обвинил OpenAI в краже текстов для обучения ChatGPT
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Американский медиагигант Ziff Davis, владеющий более чем 45 цифровыми медиабрендами по всему миру, подал иск против компании OpenAI в федеральный суд штата Делавэр. Издатель обвиняет разработчика ChatGPT в систематическом нарушении авторских прав — по его заявлению, контент использовался для обучения языковых моделей без согласия и лицензий. Об этом сообщает Courthouse News.

В иске утверждается, что OpenAI копировала и хранила большие объёмы текстовых материалов Ziff Davis в собственных дата-хранилищах для обучения крупных языковых моделей (LLM), таких как GPT. По мнению позивача, эти действия нанесли не только финансовый ущерб, но и подорвали репутацию медиабрендов компанії.

«OpenAI одновременно намеренно использует наш контент без разрешения и при этом пытается создать рынок для его лицензирования. Это двойная стратегия», — говорится в исковом заявлении.

Ziff Davis утверждает, что OpenAI лишила компанию возможности зарабатывать на собственном контенте — в том числе через рекламу, продажи и партнёрские програми. Кроме того, искусственный интеллект, как утверждается, приписывает брендам компании высказывания и материалы, которые они никогда не публиковали, или, наоборот, выдаёт их контент за чужой.

Медиахолдинг также обвиняет OpenAI в том, что для обучения ChatGPT компания сознательно собирала только отобранный людьми контент (в частности, с платформы Reddit), который отличается высоким уровнем доверия, экспертности и авторитета. Это позволило создать качественный продукт — однако без разрешения правообладателей.

«OpenAI построила свои модели и финансовый успех на пиратстве защищённого контента», — подчеркнули представители истца.

Что такое Ziff Davis и почему это дело резонансное

Ziff Davis — один из крупнейших цифровых издателей в США. Его портфель включает сайты в сфере здравоохранения, технологий, развлечений, видеоигр и обзоров потребительских товаров. Среди брендов — PCMag, CNET, IGN, Lifehacker, ZDNET, What to Expect, MedPage Today и другие. Компания зарегистрировала более 1,3 миллиона авторских прав в Бюро авторского права США.

Ziff Davis требует компенсацию в размере до 150 000 долларов за каждый случай нарушения авторского права. В суде интересы компании представляет юридическая фирма Benesch, Friedlander, Coplan & Aronoff.

Иск подан на фоне растущего числа судебных претензий к AI-компаниям со стороны медиа, писателей, художников, а также самого Илона Маска, который обвинил OpenAI в отходе от первоначальной некоммерческой миссии.

OpenAI также является ответчиком в аналогичных делах, включая громкий иск от The New York Times, слушания по которому проходят в Нью-Йорке. Тогда компания пыталась добиться закрытия дела, ссылаясь на принцип «добросовестного использования», но суд отклонил эти доводы.

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