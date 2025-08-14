Практика судов
Верховный Суд: эксперт может повторно принимать участие в уголовном производстве, даже если уже проводил экспертизу

12:54, 14 августа 2025
Предыдущее участие эксперта не является автоматическим основанием для его отвода.
Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда разъяснил, что Уголовный процессуальный кодекс Украины не предусматривает запрета для эксперта повторно принимать участие в уголовном производстве лишь потому, что он уже проводил экспертизу в рамках этого же производства.

Детали

В данном уголовном производстве суды предыдущих инстанций признали лицо виновным и осудили его по ч. 2 ст. 286 УК Украины. В кассационной жалобе защитник утверждал о недопустимости заключения комиссионной судебной инженерно-транспортной экспертизы ввиду проведения экспертом других исследований в этом же уголовном производстве на стадии досудебного расследования.

Оставляя решения судов предыдущих инстанций без изменений, Верховный Суд указал, что согласно ч. 1 ст. 79 УПК Украины специалист, представитель персонала органа пробации, переводчик, эксперт, секретарь судебного заседания не имеют права принимать участие в уголовном производстве и отводятся по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 77 УПК Украины, с тем ограничением, что их предыдущее участие в этом уголовном производстве в качестве специалиста, представителя персонала органа пробации, переводчика, эксперта и секретаря судебного заседания не может быть основанием для отвода. Перечень оснований для отвода эксперта, предусмотренный ч. 1 ст. 77 УПК Украины, является исчерпывающим.

Часть 2 ст. 79 УПК Украины предусматривает запрет участия специалиста и эксперта в уголовном производстве, если они проводили ревизию, проверку и т. п., материалы которых используются в данном производстве. Эта норма не содержит запрета повторно принимать участие в производстве эксперту, если он уже проводил экспертизу в этом же уголовном производстве.

Как следует из материалов производства, комиссионная судебная инженерно-транспортная экспертиза апелляционным судом назначена в соответствии с положениями ст. 332 УПК Украины, по результатам рассмотрения ходатайства стороны защиты. Заключение указанной экспертизы соответствует требованиям статей 101, 102 УПК Украины, исследования проведены с соблюдением процессуального порядка назначения и проведения экспертизы, основаны на допустимых доказательствах. Никаких объективных данных о том, что заключение указанной экспертизы получено вследствие существенного нарушения требований уголовного процессуального законодательства, материалы производства не содержат, и в кассационной жалобе они не приведены.

Постановление КУС ВС от 9 июля 2025 года по делу № 532/2286/22 (производство № 51-941км25).

