Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд: експерт може повторно брати участь у кримінальному провадженні, навіть якщо вже проводив експертизу

12:54, 14 серпня 2025
Попередня участь експерта не є автоматичною підставою для його відводу.
Верховний Суд: експерт може повторно брати участь у кримінальному провадженні, навіть якщо вже проводив експертизу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду роз’яснив, що Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає заборони для експерта повторно брати участь у кримінальному провадженні лише через те, що він уже здійснював експертизу в межах цього ж провадження.

Деталі

У цьому кримінальному провадженні суди попередніх інстанцій визнали особу винуватою та засудили її за ч. 2 ст. 286 КК України. У касаційній скарзі захисник стверджував про недопустимість висновку комісійної судової інженерно-транспортної експертизи з огляду на проведення експертом інших досліджень у цьому ж кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування.

Залишаючи рішення судів попередніх інстанцій без зміни, Верховний Суд вказав, що відповідно до ч. 1 ст. 79 КПК України спеціаліст, представник персоналу органу пробації, перекладач, експерт, секретар судового засідання не мають права брати участь у кримінальному провадженні та відводяться з підстав, передбачених ч. 1 ст. 77 КПК України, з тим обмеженням, що їх попередня участь у цьому кримінальному провадженні як спеціаліста, представника персоналу органу пробації, перекладача, експерта і секретаря судового засідання не може бути підставою для відводу. Перелік підстав для відводу експерта, передбачений ч. 1 ст. 77 КПК України, є вичерпним.

Частина 2 ст. 79 КПК України передбачає заборону участі спеціаліста й експерта в кримінальному провадженні, якщо вони проводили ревізію, перевірку тощо, матеріали яких використовуються в цьому провадженні. Ця норма не містить заборони повторно брати участь у провадженні експерту, якщо він уже проводив експертизу в цьому ж кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів провадження, комісійна судова інженерно-транспортна експертиза апеляційним судом призначена відповідно до положень ст. 332 КПК України, за результатами розгляду клопотання сторони захисту. Висновок вказаної експертизи відповідає вимогам статей 101, 102 КПК України, дослідження проведені з дотриманням процесуального порядку призначення й проведення експертизи, ґрунтуються на допустимих доказах. Жодних об’єктивних даних, що висновок вказаної експертизи отриманий унаслідок істотного порушення вимог кримінального процесуального законодавства, матеріали провадження не містять, і в касаційній скарзі їх не наведено.

Постанова ККС ВС від 9 липня 2025 року у справі № 532/2286/22 (провадження № 51-941км25).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суд нагадав ТЦК, що термін «науковий ступінь» стосується саме особи, а не закладів освіти чи наукових установ

Комісія ТЦК відмовила чоловіку у відстрочці на підставі «непідтвердження належності наукової установи до наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь».

Умови відстрочки працівників закладів освіти змінять – що пропонує Кабмін

Уряд запропонував змінити формулювання стосовно того, хто з наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників закладів вищої освіти, наукових працівників наукових установ і організацій, науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти має право на відстрочку.

«Рада суддів помиляється» — Вища рада правосуддя визнала відсутність статусу судді у Богдана Львова після його звільнення у 2022 році

У Вищій раді правосуддя повідомили, що Рада суддів не розібралася у ситуації зі статусом Богдана Львова та проігнорувала рішення суду.

Студенти, які вийшли за строк освітньої програми, втратять право на відстрочку – законопроект

Більше не можна буде «тягнути» навчання, щоб залишатися в статусі студента заради відстрочки.

Відсутність письмового договору з експертом не є підставою для визнання його висновку недопустимим доказом у кримінальній справі – Верховний Суд

При цьому сторона захисту не зобов'язана попереджати експерта про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Салтан
    Людмила Салтан
    суддя Київського районного суду м. Одеси