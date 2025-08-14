Верховний Суд: експерт може повторно брати участь у кримінальному провадженні, навіть якщо вже проводив експертизу

Попередня участь експерта не є автоматичною підставою для його відводу.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду роз’яснив, що Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає заборони для експерта повторно брати участь у кримінальному провадженні лише через те, що він уже здійснював експертизу в межах цього ж провадження.

Деталі

У цьому кримінальному провадженні суди попередніх інстанцій визнали особу винуватою та засудили її за ч. 2 ст. 286 КК України. У касаційній скарзі захисник стверджував про недопустимість висновку комісійної судової інженерно-транспортної експертизи з огляду на проведення експертом інших досліджень у цьому ж кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування.

Залишаючи рішення судів попередніх інстанцій без зміни, Верховний Суд вказав, що відповідно до ч. 1 ст. 79 КПК України спеціаліст, представник персоналу органу пробації, перекладач, експерт, секретар судового засідання не мають права брати участь у кримінальному провадженні та відводяться з підстав, передбачених ч. 1 ст. 77 КПК України, з тим обмеженням, що їх попередня участь у цьому кримінальному провадженні як спеціаліста, представника персоналу органу пробації, перекладача, експерта і секретаря судового засідання не може бути підставою для відводу. Перелік підстав для відводу експерта, передбачений ч. 1 ст. 77 КПК України, є вичерпним.

Частина 2 ст. 79 КПК України передбачає заборону участі спеціаліста й експерта в кримінальному провадженні, якщо вони проводили ревізію, перевірку тощо, матеріали яких використовуються в цьому провадженні. Ця норма не містить заборони повторно брати участь у провадженні експерту, якщо він уже проводив експертизу в цьому ж кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів провадження, комісійна судова інженерно-транспортна експертиза апеляційним судом призначена відповідно до положень ст. 332 КПК України, за результатами розгляду клопотання сторони захисту. Висновок вказаної експертизи відповідає вимогам статей 101, 102 КПК України, дослідження проведені з дотриманням процесуального порядку призначення й проведення експертизи, ґрунтуються на допустимих доказах. Жодних об’єктивних даних, що висновок вказаної експертизи отриманий унаслідок істотного порушення вимог кримінального процесуального законодавства, матеріали провадження не містять, і в касаційній скарзі їх не наведено.

Постанова ККС ВС від 9 липня 2025 року у справі № 532/2286/22 (провадження № 51-941км25).

