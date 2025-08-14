Практика судов
Жители прифронтовых территорий получат 19 400 гривен на отопление

14:30, 14 августа 2025
Печное топливо за счет государства и партнеров – новая программа помощи для прифронтовых областей.
Кабинет Министров Украины принял постановление, разработанное Министерством социальной политики, о предоставлении единовременной денежной помощи на приобретение твердого печного топлива для украинцев, проживающих в прифронтовых районах. Финансирование обеспечивается при поддержке УВКБ ООН и других гуманитарных организаций, сообщили в правительстве 14 августа 2025 года.

Помощь в размере 19 400 грн на домохозяйство будет предоставляться один раз в отопительный сезон. Ее получат:

  • Жители населенных пунктов в 10-километровой зоне от границы с Россией или линии соприкосновения, которые отапливают жилье твердым топливом, без дополнительных критериев уязвимости.
  • Жители прифронтовых территорий в Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областях за пределами 10-километровой зоны, которые относятся к уязвимым категориям (в зависимости от финансирования).

«Украинцы на прифронтовых территориях нуждаются в поддержке, особенно уязвимые категории граждан – многодетные семьи, люди с инвалидностью, пенсионеры, ВПЛ и т.д. Наша цель – чтобы люди, которые используют для отопления жилья твердое топливо, смогли заранее приобрести его на зиму», – заявил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Для получения помощи необходимо подать заявление в местный орган управления по месту жительства (зарегистрированному или фактическому). Решение о выплате сообщат в течение пяти рабочих дней способом, указанным в заявлении. Средства будут перечислены в безналичной форме на счет заявителя в сентябре-октябре 2025 года.

Важно, что помощь не учитывается в общем доходе домохозяйства при назначении других видов социальных выплат. В случае эвакуации после подачи заявления средства все равно будут начислены по принципу «деньги следуют за человеком».

