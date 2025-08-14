Практика судів
Мешканці прифронтових територій отримають 19 400 гривень на опалення

14:30, 14 серпня 2025
Пічне паливо за рахунок держави та партнерів – нова програма допомоги для прифронтових областей.
Мешканці прифронтових територій отримають 19 400 гривень на опалення
Кабінет Міністрів України прийняв постанову, розроблену Міністерством соціальної політики, про надання одноразової грошової допомоги на придбання твердого пічного палива для українців, які проживають у прифронтових районах. Фінансування забезпечується за підтримки УВКБ ООН та інших гуманітарних організацій, повідомили в уряді 14 серпня 2025 року.

Допомога в розмірі 19 400 грн на домогосподарство надаватиметься один раз на опалювальний сезон. Її отримають:

  • Мешканці населених пунктів у 10-кілометровій зоні від кордону з Росією або лінії зіткнення, які опалюють житло твердим паливом, без додаткових критеріїв вразливості.
  • Жителі прифронтових територій у Сумській, Харківській, Херсонській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській областях за межами 10-кілометрової зони, які належать до вразливих категорій (залежно від фінансування).

«Українці на прифронтових територіях потребують підтримки, особливо вразливі категорії громадян – багатодітні сім’ї, люди з інвалідністю, пенсіонери, ВПО тощо. Наша мета – щоб люди, які користуються для опалення житла твердим паливом, змогли заздалегідь придбати його на зиму», – заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Для отримання допомоги необхідно подати заяву до місцевого органу управління за місцем проживання (зареєстрованим або фактичним). Рішення про виплату повідомлять протягом п’яти робочих днів у спосіб, зазначений у заяві. Кошти перераховуватимуться в безготівковій формі на рахунок заявника у вересні–жовтні 2025 року.

Важливо, що допомога не враховується у загальний дохід домогосподарства при призначенні інших видів соціальних виплат. У разі евакуації після подання заяви кошти все одно будуть нараховані за принципом «гроші ходять за людиною».

