Кризис доверия и контроль за $500 тысячами за проверку судей: как развивался скандал вокруг Общественного совета добропорядочности и чем он может закончиться

В эпицентре скандала вокруг Совета добропорядочности оказался директор «Фундации DEJURE» Михаил Жернаков, которого обвинили в продвижении «нужных» кандидатов в состав ОСД, давлении на представителей общественности, интригах, неуважении к военным и даже в финансовых махинациях со средствами иностранных доноров.

Собрание представителей общественных объединений для выборов членов ОСД 4 августа 2025 года Источник фото: ВККС

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Скандал вокруг органа, который ставит «знак добропорядочности» на судей и кандидатах в судьи – Общественного совета добропорядочности, несмотря на всю серьезность обвинений, похоже, пытаются спустить на тормозах.

Исполнительного директора грантовой организации «Фундация DEJURE» и владельца «контрольных пакетов акций» в двух последних составах ОСД Михаила Жернакова, коллеги по «общественному сектору» обвинили в манипуляциях с выборами членов ОСД, продвижении нужных лично ему кандидатов в состав ОСД («списки Жернакова»), давлении на отдельных представителей общественности, интригах, клевете, «узурпации власти» и даже финансовых махинациях со средствами иностранных доноров, которые поступили для «поддержки судебной реформы в Украине».

После бурного развития событий вокруг ОСД в начале августа, накануне обретения полномочий новым составом Совета добропорядочности – 15 августа, наблюдается откровенное желание «забыть» о проблеме.

«Судебно-юридическая газета» изучила позиции сторон и пришла к выводу, что почти все, о чем вдруг решили рассказать представители общественного сектора, в действительности было известно уже давно, но сознательно замалчивалось все теми же представителями общественного сектора и членами Общественного совета добропорядочности разных лет.

Что произошло 4 августа

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 4 августа 2025 года состоялись выборы четвертого состава Общественного совета добропорядочности.

Членами нового состава ОСД стали журналисты, адвокаты и общественные активисты, в большинстве своем не слишком известные обществу, и еще менее известные гражданам в контексте проблем судебной реформы. Новый состав ОСД начинает свою деятельность 15 августа.

Из предыдущего состава ОСД в новый состав Совета добропорядочности попали всего три представителя.

Такой результат выборов можно считать уникальным, ведь традиционно на выборах ОСД доминировал принцип переизбрания по меньшей мере половины состава Совета добропорядочности ради сохранения институциональной памяти этого органа - кому-то нужно объяснять новым членам ОСД, как работает Совет добропорядочности, как обрабатывается информация, составляются выводы о кандидатах в судьи и т. д.

При этом во время процедуры выборов разразился скандал – трое членов ОСД еще действующего состава - Константин Смолов, Александр Волошин и Татьяна Катриченко сняли свои кандидатуры.

В частности, Александр Волошин, который является действующим военнослужащим, решил отказаться от участия в выборах из-за того, что исполнительный директор общественной организации «Фундация DEJURE» Михаил Жернаков пытался влиять на работу пока еще действующего состава ОСД.

По словам Александра Волошина, Михаил Жернаков давил на членов ОСД и пытался заставить их подписать меморандум, содержавший обязательство не критиковать ОО «Фундация DEJURE».

В свою очередь журналистка Татьяна Катриченко сообщила, что в преддверии выборов нового состава ОСД Михаил Жернаков распространял списки кандидатов в состав ОСД «за которых нужно проголосовать».

Как отметила Татьяна Катриченко, когда в соответствующем списке у своей фамилии она увидела «минус», то решила сняться с выборов в знак протеста.

Через некоторое время после выборов также стало известно, что некоторые из членов ОСД заранее решили не участвовать в выборах, поскольку поняли, что могут не попасть в новый состав ОСД из-за отсутствия должной поддержки.

Вечером того же дня «Фундация DEJURE» обнародовала свою позицию, которая сводилась к тому, что несмотря на определенные претензии от некоторых членов ОСД, выборы все же состоялись «чисто» - голосование за кандидатов происходило тайно, а подсчет голосов осуществляла счетная комиссия, в состав которой также входили представители общественности из числа общественных организаций, которые избирали членов ОСД.

Для чего нужна ОСД и кто выбирает ее членов

Общественный совет добропорядочности в первом своем составе был избран в 2016 году во время судебной реформы, проводимой администрацией президента Петра Порошенко.

Согласно ст. 87 Закона «О судоустройстве и статусе судей» ОСД в составе 20 членов избирается в целях содействия Высшей квалификационной комиссии судей в установлении соответствия судьи (кандидата на должность судьи) критериям профессиональной этики и добропорядочности.

Членами ОСД могут быть представители правозащитных общественных объединений, ученые-правоведы, адвокаты, журналисты, которые являются признанными специалистами в сфере своей профессиональной деятельности, имеют высокую профессиональную репутацию и соответствуют критерию политической нейтральности и добропорядочности.

Хотя идея создать при ВККС структуру, которая будет помогать Комиссии в проверке добропорядочности судей и кандидатов на должности судей, внешне выглядела неплохо, однако с воплощением идеи в жизнь сразу же возникли проблемы.

Дело в том, что согласно закону, формировать состав ОСД, путем голосования за конкретных претендентов, получили право исключительно общественные организации, которые в течение как минимум последних двух лет, предшествующих дню проведения собраний, осуществляют деятельность, направленную на борьбу с коррупцией, защиту прав человека, поддержку институциональных реформ, в том числе реализующих конкретные проекты в этих сферах.

Фактически речь идет об общественных организациях, длительное время получающих финансовую помощь от зарубежных стран или проектов иностранной технической помощи, в частности это такие известные ОО как «Центр противодействия коррупции», «Фундация DEJURE», «Автомайдан», Transparency International Ukraine, «Центр политико-правовых реформ» и т. д.

Таким образом, выборы в состав ОСД сразу же превратились в закрытый «клуб по интересам» – стать членом ОСД может только тот кандидат, который либо работает в какой-то известной общественной организации соответствующего направления, либо имеет поддержку такой организации (желательно иметь поддержку сразу нескольких таких ОО).

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины в 2022 году, стало заметно, что на первые роли в вопросах исследования «прогресса судебной реформы» в Украине вышла «Фундация DEJURE», тогда как многие другие ОО или несколько потеряли интерес к судебной власти или же начали уделять значительное внимание другим актуальным темам.

Члены ОСД решили рассказать правду

6 августа члены ОСД Александр Волошин, Татьяна Катриченко, Ольга Пискунова и Людмила Янкина в издании «Украинская правда» опубликовали фактически текст-обвинение как лично против Михаила Жернакова, так и против ОО «Фундация DEJURE» в целом.

Основные претензии сводились к следующему:

Михаил Жернаков и ОО «Фундация DEJURE» являются монополистами в вопросах поддержки деятельности ОСД за счет средств иностранных налогоплательщиков. Соответственно, все организационные и финансовые вопросы, возникавшие в работе ОСД, можно было решить только в том случае, если бы на это дал согласие лично Михаил Жернаков.

Поскольку члены ОСД «немного» не рассчитали собственные силы (ВККС, после формирования своего нового состава в июне 2023 года, объявила целый ряд конкурсов на должности судей, а также возобновила квалификационное оценивание судей), то постепенно стало ясно, что ОСД не способна работать синхронно с ВККС. Следовательно, возникла идея создания постоянного секретариата ОСД, который должен помогать Совету добропорядочности и в текущей работе.

Михаил Жернаков, как «администратор» ОСД, идею согласовал, однако реально что-то делать для создания секретариата ОСД не торопился, хотя деньги от американских доноров на создание секретариата его «Фундация DEJURE» получила.

Более того, информацию о том, что американские партнеры предоставили для создания Секретариата ОСД отдельный грант в сотни тысяч долларов США, Михаил Жернаков фактически скрыл от членов Общественного совета добропорядочности.

Как выяснилось уже позже, на поддержку ОСД только американские партнеры выделили более $500 тыс. (почти 21 млн. гривен).

Михаил Жернаков, как «администратор» ОСД, блокировал любые попытки членов Совета добропорядочности выйти из-под «опеки» «Фундации DEJURE». Когда в 2024 году члены ОСД решили, что секретариат ОСД должен напрямую финансироваться иностранными партнерами Украины, без посредничества любой украинской ОО, то Михаил Жернаков сначала заблокировал эту идею, а затем начал проводить против членов ОСД «информационно-психологические операции». В частности, он рассказывал, что иностранные партнеры тогда могут вообще забрать деньги из проекта, а за ОСД закрепится репутация «неадекватов».

Когда Михаил Жернаков сталкивался с сопротивлением своим действиям или бездействию со стороны членов ОСД, он начинал финансовый шантаж, угрожая лишить ОСД какого-либо финансирования вообще.

Михаил Жернаков скрывал информацию не только от членов ОСД, но и от иностранных партнеров, то есть доноров. Когда члены ОСД все же смогли добиться прямой встречи с иностранными донорами, то выяснилось, что Михаил Жернаков вообще не сообщал донорам о каких-либо проблемах в деятельности ОСД.

У членов ОСД возникли подозрения, что Михаил Жернаков умышленно все делал так, чтобы ОСД была неэффективной, при этом он никак не помогал в ситуациях, когда со стороны СМИ, политиков, чиновников раздавались критические заявления в адрес ОСД.

Когда в начале 2025 года финансирование многих общественных проектов в Украине остановилось из-за прекращения финансирования со стороны США, Михаил Жернаков пытался превратить членов ОСД в своего рода «крепостных» - он предложил ОСД признать «Фундацию DEJURE» «стратегическим партнером», с исключительными полномочиями вести самостоятельно все переговоры с донорами относительно ОСД. Также он предложил установить запрет на любую публичную или непубличную критику «Фундации DEJURE» и его лично. В качестве «пряника» Михаил Жернаков предложил ОСД осуществить усилиями «Фундации DEJURE» анализ 150 судей и кандидатов на должности судей, что будет представлено как «достижение ОСД».

Учитывая непростую ситуацию с финансированием, ОСД была вынуждена согласиться с требованиями Михаила Жернакова и подписать соответствующий Меморандум. Указанный Меморандум, получивший ироническое название «Меморандум о несопротивлении», подписали 19 членов ОСД из 13.

Михаил Жернаков в «ручном режиме» сформировал новый, уже четвертый в истории, состав Общественного совета добропорядочности. Список лиц, которых нужно отобрать в состав ОСД, был составлен заранее и обговорен с другими общественными организациями, которые формируют состав ОСД. Указанным ОО был даже разослан проект бюллетеня, в котором было указано, каких кандидатов необходимо поддержать на выборах. Таким образом, кандидаты в новый состав ОСД были разделены «на желанных» и «не желанных».

В дальнейшем члены ОСД дополнили список претензий к Михаилу Жернакову.

Так, Александр Волошин рассказал в Facebook, что Михайлов Жернаков публично рассказывал о том, что Александр Волошин не может быть переизбран в состав ОСД из-за того, что у него якобы есть «посттравматическое стрессовое расстройство» (ПТСР), то есть «хроническое нарушение психического состояния», а потому он не может адекватно работать в ОСД.

Также Александр Волошин сообщил, что патриотичность, которую время от времени публично демонстрирует Михаил Жернаков, на самом деле является фейковой.

«Михаил обесценивает военных и гражданских, у которых на самом деле есть ПТСР. Однако человек, трижды искавший место с «бронью», этого не поймет. Он просто напишет еще один пост, в комментарии к которому добавит ссылку на «банку» или патриотический лозунг. И откупился еще немного», - отметил Александр Волошин.

Не менее жестко высказалась о Михаиле Жернакове и еще одна представительница ОСД Людмила Янкина.

«Именно так действует Михаил Жернаков, который, имея влияние в сфере судебной реформы, использовал его для монополизации голоса и вытеснения тех, кто задает неудобные вопросы. Не для того, чтобы усилить реформу, а чтобы контролировать ее на собственных условиях. Это не о лидерстве. Это о тотальном контроле и злоупотреблении статусом. Новый состав, сформированный по кулуарному, а не добропорядочному и прозрачному принципу, не сможет служить ценностям, ради которых ОСД была создана» - отметила Людмила Янкина в Facebook.

А уже 13 августа Ольга Пискунова рассказала в Facebook еще один интересный нюанс «администрирования» ОСД со стороны Михаила Жернакова.

Оказывается, на встречи с проектами иностранной технической помощи Михаил Жернаков брал с собой в качестве «представителя ОСД» сотрудника «Фундации DEJURE» Антона Зелинского, который хотя и действительно является членом ОСД, однако фактически представляет в Совете добропорядочности интересы все той же «Фундации DEJURE» и является администратором коммуникационного чата ОСД.

Также выяснилось, что Михаил Жернаков, несмотря на публично-показательную демонстрацию готовности к диалогу и встречам, в действительности избегает любых откровенных разговоров и встреч.

Кто такой Михаил Жернаков и почему о нем начали говорить только сейчас

Это кажется странным, но об определенных чертах характера и «добропорядочности» Михаила Жернакова его коллеги по общественной деятельности стали говорить исключительно тогда, когда они сами попали в неприятную ситуацию.

На самом же деле о «добропорядочности» Михаила Жернакова было известно очень давно, однако так называемый «общественный сектор» годами пытался не замечать очевидных вещей, потому что, вероятно, так было «нужно».

«Судебно-юридическая газета» напоминает основные моменты биографии Михаила Жернакова.

На должности судьи

Михаил Жернаков родился 26 ноября 1985 года.

Он является выходцем из известной юридической семьи – его мать, Ольга Минаева, до 2025 года была судьей Второго (Харьковского) апелляционного административного суда, а его отчимом является известный юрист и профессор Николай Кучеревянко, который в разные годы был Первым вице-президентом Национальной академии правовых наук, Первым проректором Национального юридического университета им. Я. Мудрого, а до недавнего времени – первым заместителем министра юстиции Украины.

Как это часто бывает в юридических семьях, по настоянию близких лиц Михаил Жернаков решил стать судьей – в 2012 году тогдашний президент Виктор Янукович назначил его на должность судьи Винницкого окружного административного суда.

Впрочем, следует отметить, что в Виннице Михаил Жернаков оказался вовсе не из-за большой любви к этому городу, а из-за того, что стал так называемым «парашютистом».

Дело в том, что во времена президента Виктора Януковича получила распространение практика, когда молодые люди – выходцы из «политических» или юридических семей, которым по итогам отбора на должности судей не хватило баллов для того, чтобы напрямую занять должность в престижном суде, прежде всего в Киеве, на время «десантировались» в менее престижные суды, где и ждали, когда в желаемом для них суде, как правило в Киеве, Одессе или Львове, появится «под них» вакансия.

Своего шанса оказаться в столичном суде Михаил Жернаков почти дождался - 30 сентября 2013 года ВККС предоставила ему рекомендацию для бессрочного перевода на должность судьи Окружного административного суда города Киева (суд ликвидирован в 2022 году).

И, возможно, дальнейшая судьба Михаила Жернакова сложилась бы совсем по-другому, если бы не события Майдана 2013-2014 годов. Во время масштабного политического кризиса органам судебной власти, таким как ВККС и Высший совет юстиции, быстро стало не до проблем конкретных судей, а в апреле 2014 года полномочия членов ВККС и ВСЮ были прекращены Верховной Радой (Закон «О возобновлении доверия к судебной власти Украины от 8 апреля 2014 года).

Возобновить свою работу Высший совет юстиции, например, смог только в июне 2015 года в совсем другом составе.

На тот момент Михаил Жернаков уже окончательно понял, что судейство – это не для него, и как только Высший совет юстиции возобновил свою работу, в июле 2015 года он подал заявление об увольнении с должности судьи по собственному желанию.

Что касается судейских достижений Михаила Жернакова в должности судьи Винницкого окружного административного суда, то они откровенно не впечатляют.

По информации его бывших коллег, осуществление правосудия скорее было бременем для Михаила Жернакова, чем желанной для него деятельностью. Немалую часть своего времени в этот период жизни Михаил Жернаков проводил на учебе в разных учебных заведениях и тренингах, в частности, за границей.

По информации «Судебно-юридической газеты», в 2012-2015 годах Михаил Жернаков отсутствовал на рабочем месте 449 (!) дней. К примеру, с января по сентябрь 2015 года он рассмотрел всего 76 административных дел.

При этом несмотря на не слишком активную судейскую деятельность, Михаил Жернаков умудрился попасть в неприятную историю.

Так, во время событий Майдана, а именно 19 февраля 2014 года, когда в Киеве уже массово гибли протестующие, Михаил Жернаков удовлетворил иск прокуратуры, признал противоправным и отменил решение внеочередной сессии 6 созыва Хмельницкого городского совета № 1471 от 27 января 2014 года "Об общественно-политической ситуации в стране".

Во время внеочередной сессии, отметим, Хмельницкий городской совет проголосовал за обращение к Виктору Януковичу и Верховной Раде Украины с требованиями осудить применение оружия и специальных средств, направленных на лишение жизни и здоровья граждан, осудить применение пыток в отношении граждан Украины со стороны подразделений правоохранительных органов; вывести внутренние войска из Киева, немедленно остановить применение силы против граждан Украины и их преследование; отменить «диктаторские законы», принятые неконституционным способом 16 января 2014 года, восстановить силу Конституции Украины 2004 года и т. д.

Когда в 2015 году Михаил Жернаков написал заявление об увольнении по собственному желанию, в судейской среде рассказывали, что желание уволиться с должности судьи сразу же после возобновления работы ВСЮ появилось у Михаила Жернакова не просто так.

Дело в том, что к тому времени уже год работала Временная специальная комиссия по проверке судей, которые выносили решения относительно событий или участников акций протеста 2013-2014 годов, а ВСЮ готовился рассматривать жалобы на судей, известных как «судьи Майдана». Таким образом, если бы в ВСЮ поступила соответствующая жалоба, то у Михаила Жернакова уже в 2015 году могли возникнуть существенные репутационные проблемы.

Научные достижения

Несколько слов необходимо сказать и о так называемых «научных достижениях» Михаила Жернакова.

Являясь только студентом Национального юридического университета им. Я. Мудрого, в 2006 году Михаил Жернаков "смог" написать и издать целую монографию по налоговому праву под названием "Правовое регулирование представительства в сфере налогообложения".

И хотя, казалось бы, можно было бы порадоваться достижениям студента, который уже на 3-5 курсах пишет и публикует целые монографии в такой сложной сфере права, как налоговое право, однако вдруг выяснилось, что странным образом сфера научных интересов Михаила Жернакова совпадает со сферой научных интересов его отчима – Николая Кучеревянко, который как раз таки является признанным специалистом по вопросам финансового и налогового права.

Более того, в 2009 году, спустя всего два года после получения высшего образования, Михаил Жернаков становится кандидатом юридических наук, защитив диссертацию по налоговому праву. При этом научным руководителем Михаила Жернакова был… его отчим Николай Кучеревянко.

Дальше больше – в начале 2016 года, в возрасте всего 30 лет (!) Михаил Жернаков становится доктором юридических наук, защитив диссертацию на тему «Налоговые споры: реформирование механизмов решения». Пожалуй, более молодых докторов наук украинская правовая наука не знает до сих пор.

Как и в предыдущих случаях, тема докторской диссертации удивительным образом совпадает с научными интересами Николая Кучеревянко.

Уклонение от военной службы

По данным СМИ, 14 декабря 2023 года Михаил Жернаков был задержан в городе Киеве сотрудниками ТЦК и СП и принудительно доставлен в столичный Шевченковский районный ТЦК и СП. Основание – нарушение правил военного учета военнообязанных.

Относительно Михаила Жернакова был составлен протокол по ч. 2 ст. 210–1 (нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации) Кодекса об административных правонарушениях.

Интересно, что обжаловать действия ТЦК Михаил Жернаков не стал и 20 декабря 2023 года оплатил штраф в размере 5 300 гривен.

При этом еще в июне 2023 года Михаил Жернаков пытался получить «бронирование» – на 0,75 ставки он устроился в частное высшее учебное заведение «Киевская школа экономики» (KSE).

Когда в декабре того же года о месте «научно-преподавательской деятельности» Михаила Жернакова стало известно общественности, разразился скандал. Ситуацию с Михаилом Жернаковым в итоге пришлось публично комментировать лично ректору KSE Тимофею Брику, который сообщил, что в случае, если Михаил Жернаков будет мобилизован, то KSE не будет возражать против этого и будет ждать пока он вернется.

Такое положение дел, судя по всему, не устроило самого Михаила Жернакова, и в 2024 году Михаил Жернаков вдруг появился в должности профессора кафедры гражданского, хозяйственного и финансового права Полтавского юридического института НЮУ им. Я. Мудрого. По абсолютно «случайному» стечению обстоятельств, Первым проректором НЮУ им. Я. Мудрого в это время был Николай Кучеревянко.

Необходимо отметить, что обо всем этом было хорошо известно как многим коллегам Михаила Жернакова по общественной деятельности, так и представителям проектов иностранной технической помощи, годами финансировавших деятельность «Фундации DEJURE».

Что ответили членам ОСД в «Фундации DEJURE»

7 августа «Украинская правда» опубликовала ответ «Фундации DEJURE» на высказанные членами ОСД претензии.

В целом, ответ «собственника контрольного пакета акций» ОСД оказался не слишком убедительным и в основном сводился к рассказу о том, как это не просто заниматься общественной деятельностью, искать деньги для разных проектов, вести переговоры с донорами и т. д.

Вместе с тем, «Фундация DEJURE» признала, что списки заранее согласованных кандидатов в состав ОСД действительно существовали.

«Когда списки кандидатов сформированы и приближается дата голосования, представители собрания часто спрашивают наше мнение относительно претендентов. Мы можем и имеем право обсуждать кандидатов — это нормальный процесс, похожий на процесс агитации во время выборов. Прислушиваются ли к этим мнениям те, кто будут голосовать — их право: голосование происходит тайно именно для того, чтобы сделать невозможным любое влияние», - говорится в публичном ответе общественной организации.

Кроме того, в DEJURE признали и то, что проблемы между ОО и членами ОСД действительно возникли в том числе из-за проблем с финансированием Совета добропорядочности – на обеспечение ОСД американские партнеры выделили более $500 тысяч, которые якобы не удалось направить на «администрирование» Совета добропорядочности из-за погрома новой администрацией США в начале 2025 года таких структур, как USAID.

Также в «Фундации DEJURE» сообщили, что третий состав ОСД на момент возникновения острой стадии конфликта уже, так сказать, «морально разложился».

«Внутренние распри, недоверие, изменение геополитического ландшафта — это все никак не способствовало нормальной работе», - охарактеризовала ситуацию в ОСД в 2024-2025 годах «Фундация DEJURE».

Также, интересно, что по информации DEJURE, часть членов ОСД настаивала на привлечении к «администрированию» ОСД проекта иностранной технической помощи IDLO («Международная организация развития права»), которая известна достаточно дискуссионными подходами к судебной реформе в Украине.

Не без «помощи» указанного проекта, который лоббировал «усиленные» требования к кандидатам на те или иные должности в судебной власти, в прошлом году провалился первый конкурс на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов ВСП, а в 2024-2025 годах – конкурс на должности судей ВАКС и АП ВАКС.

Что касается ситуации с Александром Волошиным, то в ОО сообщили, что у них возникли сомнения, что, будучи военнослужащим, он сможет эффективно выполнять полномочия члена ОСД.

«Практика третьего созыва подсказала, что военная служба и работа в ОСД – малосовместимые вещи. Из трех членов ОСД текущего состава, которые сегодня находятся в составе ВСУ, двое уже ушли из состава раньше срока, а перед тем на всех несколько месяцев по их просьбе не распределялся анализ относительно судей и кандидатов. При наличии военнослужащих в составе ОСД эта нагрузка ложилась бы на остальной коллектив. Сам Александр Волошин на собрании подтвердил — за последние полгода он смог проработать только 5 кандидатов из-за нагрузки по службе», - сообщили в «Фундации DEJURE».

Реакция Наблюдательного Совета «Фундации DEJURE»

6 августа по инициативе известного общественного деятеля Ларисы Денисенко, которая является членом Наблюдательного совета «Фундации DEJURE», состоялось заседание Наблюдательного совета.

В состав Наблюдательного совета DEJURE входят такие известные деятели, как Глеб Вышлинский, Лариса Денисенко и Евгения Моторевская, которая сама являлась членом ОСД в 2016–2020 годах.

Как отметила Лариса Денисенко в Facebook, разговор с Михаилом Жернаковым был «длительным и сложным».

Также Лариса Денисенко обратила внимание, что несмотря на то, что конфликт между членами ОСД и Михаилом Жернаковым был длительным, члены Совета добропорядочности почему-то не обращались в Наблюдательный совет «Фундации DEJURE» для разрешения конфликтных вопросов.

По итогам заседания Наблюдательного совета Михаил Жернаков и члены ОСД «получили рекомендации относительно дальнейших действий по урегулированию конфликта».

Кроме того, Лариса Денисенко сообщила в Facebook, что в дальнейшем многое будет зависеть от того, «какие выводы сделал Михаил» и как он «воспользуется высказанными советами».

Члены Наблюдательного совета также подтвердили наличие списка кандидатов в состав ОСД, согласованных Михаилом Жернаковым, и осудили соответствующую практику.

«Практика списков с + это очень плохая тема, дискредитирующая процесс, это можно называть консультациями, адвокацией, но на мой взгляд, когда это идет от руководителя организации, отвечающей за бюджет, администрирование, то выглядит это максимально плохо и я категорически против таких подходов», - отметила в Facebook Лариса Денисенко.

«Списки с «плюсиками» возле фамилий на выборах новой ОСД — это неприемлемая практика. Общественность не раз из-за подобных действий критиковала органы судейского самоуправления. Важно, когда борешься с драконом, самому им не стать», - сообщила в Facebook другой член Наблюдательного совета «Фундации DEJURE» Евгения Моторевская.

Вместе с тем фактически отказался осудить действия Михаила Жернакова Глеб Вышлинский.

«Я так и не понял претензий к DEJURE. Что они плохо администрировали предыдущий проект по ОСД и не отказались от следующего проекта? Но об этом нужно писать донорам тогда, а не на «УП». Он (Михаил Жернаков – прим. авт.), мог рассылать что угодно, это не запрещено – на собрание могли подаваться все заинтересованные ОО, и он никак не мог на них повлиять. Да и не повлиял, потому что я видел при подсчете эти рандомные наборы кандидатов в бюллетенях», - отметил Глеб Вышлинский в Facebook.

Существовало ли согласование кандидатов в состав ОСД в прошлые годы?

Учитывая скандал, возникший в связи со «списками Жернакова» на выборах четвертого состава ОСД, интересно было бы узнать, происходили ли подобные вещи во время избрания предыдущих составов Общественного совета добропорядочности.

«Судебно-юридическая газета», непосредственно наблюдавшая за выборами членов ОСД в 2016 и 2018 годах, вполне может утверждать, что в том или ином виде согласование кандидатов в состав ОСД определенным «антикоррупционным» пулом общественных организаций существовало всегда.

Например, в 2016 году общественные организации демонстративно проголосовали против сразу трех кандидатов в состав ОСД от «Ассоциации юристов Украины», после чего тогдашний президент АЮУ Денис Бугай обвинил представителей общественности в использовании не совсем добропорядочных методов против представителей АЮУ.

А в 2018 году при схожих обстоятельствах не смог избраться в состав ОСД известный адвокат Александр Дульский.

Таким образом, можно утверждать, что стать членом ОСД можно исключительно в том случае, когда того или иного кандидата заранее поддерживает пул конкретных общественных организаций, формирующих ОСД.

В этом смысле история Александра Волошина, Татьяны Катриченко, Ольги Пискуновой и Людмилы Янкиной достаточно показательна. Если бы при выборе нового состава ОСД они смогли бы получить поддержку от общественных организаций и лично от Михаила Жернакова, и попали бы в новый состав ОСД, то, скорее всего, мы вряд ли бы узнали обо всех проблемах, которые происходили вокруг деятельности третьего состава ОСД.

Что дальше

Полномочия нового состава Общественного совета добропорядочности начинаются 15 августа.

Уже понятно, что если членов ОСД третьего созыва, бросивших вызов Михаилу Жернакову и «Фундации DEJURE», не поддержат известные антикоррупционные общественные организации, в частности те, которые формируют состав ОСД, то проблема постепенно исчезнет из публичной плоскости.

Пока что создается впечатление, что общественные организации, которые смогли провести своих представителей в новый состав ОСД, полностью все устраивает, а значит, Совет добропорядочности, сформированный по «спискам Жернакова», начнет свою деятельность.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.