Вибори нового складу Громадської ради доброчесності завершилися скандалом – ще діючи члени ГРД повідомили про існування списків заздалегідь погоджених кандидатів

«Тіньового куратора» ГРД Михайла Жернакова члени Ради доброчесності звинуватили у просуванні «своїх» кандидатів та у тиску на громадськість.

Члени ГРД Костянтин Смолов, Олександр Волошин, Людмила Янкіна та Тетяна Катриченко, джерело фото: ВККС

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Процедура обрання чергового складу Громадської ради доброчесності 4 серпня завершилася скандалом, який може мати наслідки вже для нового складу ГРД.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», до складу вже четвертого складу ГРД увійшли двадцять представників громадського сектору – журналістів, антикорупційних активістів, адвокатів тощо.

Разом з тим, до нового складу ГРД змогли пройти всього три члена поки що діючого складу ГРД (їх повноваження спливають 14 серпня).

Крім того, за наявною інформацією, деякі з діючих членів ГРД заздалегідь відмовилися від виборів до нового складу ГРД.

Як повідомило видання Watchers. Media, яке було присутнє під час процедури виборів 4 серпня, під час зборів громадських організацій, які власне й делегують своїх представників до складу ГРД, одразу троє чинних членів Ради доброчесності – Олександр Волошин, Тетяна Катриченко та Костянтин Смолов зняли свої кандидатури.

При цьому Олександр Волошин, який є діючим військовослужбовцем, вирішив відмовитися від участі у виборах через те, що виконавчий директор грантової громадської організації «Фундація DEJURE» Михайло Жернаков намагався впливати на роботу поки що діючого складу ГРД.

За словами Олександра Волошина, Михайло Жернаков тиснув на членів ГРД та намагався змусити їх підписати меморандум, який містив зобов’язання не критикувати ГО «Фундація DEJURE».

У свою чергу журналістка Тетяна Катриченко повідомила, що напередодні виборів нового складу ГРД Михайло Жернаков поширював списки кандидатів до складу ГРД «за яких треба проголосувати».

Як зазначила Тетяна Катриченко, коли у відповідному списку біля свого прізвища вона побачила «мінус», то вирішила знятися з виборів на знак протесту.

Увечері 4 серпня свою трактовку подій під час виборів членів ГРД оприлюднила «Фундація DEJURE».

«Фундація DEJURE» фактично підтвердила інформацію ЗМІ про те, що Олександр Волошин, Тетяна Катриченко та Костянтин Смолов зняли свої кандидатури через те, що на їх думку, існують списки заздалегідь погоджених осіб, які повинні увійти до нового складу ГРД.

Втім, у «Фундація DEJURE» додали, що вибори відбулися «чисто» - голосування за кандидатів відбувалося таємно, а підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія, до складу якої також входили представники громадськості з числа громадських організацій, які власне й обирали членів ГРД.

Зазначимо, що за даними «Судово-юридичної газети», ще у червні серед юридичної спільноти столиці набула розповсюдження інформація про те, що певними особами здійснюється «підбір» членів нового складу Громадської ради доброчесності. Зокрема, було відомо про пропозиції увійти до складу ГРД, які надходили деяким столичним юристам з «активною громадянською позицією». Втім, як зазначили співрозмовники видання, вони вирішили відмовитися від пропозицій стати членами ГРД після того, як стало відомо, що до процесу формування нового складу ГРД має власний інтерес Михайло Жернаков.

Також цікаво, що у повідомленні на сайті «Фундації DEJURE» прямо визнається інтерес вказаної громадської організації до діяльності ГРД.

«Ми у DEJURE продовжуємо підтримувати ГРД у їхній роботі — зокрема, здійснюємо інституційну підтримку, щоб орган міг повноцінно виконувати свої повноваження», - вказано у публікації.

Відтак не дивно, що як у діючих членів ГРД, так і у потенційних претендентів на посади членів ГРД, могли виникнути підозри, що «Фундація DEJURE» фактично намагається стати своєрідним «бек-офісом» Громадської ради доброчесності та отримати можливість впливу на більшість членів ГРД.

Автор В’ячеслав Хрипун

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