Выборы нового состава Общественного совета добропорядочности завершились скандалом – еще действующие члены ОСД сообщили о существовании списков заранее согласованных кандидатов

«Теневого куратора» ОСД Михаила Жернакова члены Совета добропорядочности обвинили в продвижении «своих» кандидатов и в давлении на общественность.

Члены ОСД Константин Смолов, Александр Волошин, Людмила Янкина и Татьяна Катрыченко, источник фото: ВККС

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Процедура избрания очередного состава Общественного совета добропорядочности 4 августа завершилась скандалом, который может иметь последствия уже для нового состава ОСД.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в состав уже четвертого состава ОСД вошли двадцать представителей общественного сектора – журналисты, антикоррупционные активисты, адвокаты и т.д.

Вместе с тем, в новый состав ОСД смогли пройти всего три члена пока еще действующего состава ОСД (их полномочия заканчиваются 14 августа).

Кроме того, по имеющейся информации, некоторые из действующих членов ОСД заранее отказались от выборов в новый состав ОСД.

Как сообщило издание Watchers. Media, присутствовавшее во время процедуры выборов 4 августа, во время собрания общественных организаций, которые, собственно, и делегируют своих представителей в состав ОСД, сразу трое действующих членов Совета добропорядочности – Александр Волошин, Татьяна Катриченко и Константин Смолов сняли свои кандидатуры.

При этом Александр Волошин, являющийся действующим военнослужащим, решил отказаться от участия в выборах из-за того, что исполнительный директор грантовой общественной организации «Фундация DEJURE» Михаил Жернаков пытался влиять на работу пока еще действующего состава ОСД.

По словам Александра Волошина, Михаил Жернаков давил на членов ОСД и пытался заставить их подписать меморандум, содержавший обязательство не критиковать ОО «Фундация DEJURE».

В свою очередь журналистка Татьяна Катриченко сообщила, что в преддверии выборов нового состава ОСД Михаил Жернаков распространял списки кандидатов в состав ОСД «за которых нужно проголосовать».

Как отметила Татьяна Катриченко, когда в соответствующем списке возле своей фамилии она увидела «минус», то решила сняться с выборов в знак протеста.

Вечером 4 августа свою трактовку событий, произошедших на выборах членов ОСД, обнародовала «Фундация DEJURE».

«Фундация DEJURE» фактически подтвердила информацию СМИ о том, что Александр Волошин, Татьяна Катриченко и Константин Смолов сняли свои кандидатуры из-за того, что, по их мнению, существуют списки заранее согласованных лиц, которые должны войти в новый состав ОСД.

Впрочем, в «Фундации DEJURE» добавили, что выборы состоялись «чисто» - голосование за кандидатов происходило тайно, а подсчет голосов осуществляла счетная комиссия, в состав которой также входили представители общественности из числа общественных организаций, которые избирали членов ОСД.

Отметим, что по данным «Судебно-юридической газеты», еще в июне среди юридического сообщества столицы получила распространение информация о том, что определенными лицами осуществляется «подбор» членов нового состава Общественного совета добропорядочности.

В частности, было известно о предложениях войти в состав ОСД, которые поступили некоторым столичным юристам с «активной гражданской позицией». Впрочем, как отметили собеседники издания, они решили отказаться от предложений стать членами ОСД после того, как стало известно, что к процессу формирования нового состава ОСД имеет собственный интерес Михаил Жернаков.

Также интересно, что в сообщении на сайте «Фундации DEJURE» прямо заявляется об интересе указанной общественной организации к деятельности ОСД.

"Мы в DEJURE продолжаем поддерживать ОСД в их работе - в частности, осуществляем институциональную поддержку, чтобы орган мог полноценно выполнять свои полномочия", - говорится в публикации.

Таким образом, неудивительно, что как у действующих членов ОСД, так и у потенциальных претендентов на должности членов ОСД, могли возникнуть подозрения, что «Фундация DEJURE» фактически пытается стать своеобразным «бэк-офисом» Общественного совета добропорядочности и получить возможность влияния на большинство членов ОСД.

Автор Вячеслав Хрипун

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