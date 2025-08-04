«Куда угодно» больше не в моде — какие специальности выбирают украинские абитуриенты в 2025 году

Больше всего заявлений абитуриенты подали на менеджмент, психологию, филологию и право – эти специальности возглавили рейтинг образовательных предпочтений.

Иллюстративное фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вступительная кампания 2025 года завершила ключевой этап — подачу заявлений. О первых итогах сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

По его словам, в этом году наблюдается не только рост количества заявлений, но и заметные изменения в поведении абитуриентов: больше точечных решений, больше уверенности в выборе, а также изменения в рейтинге самых популярных специальностей.

Выпускники школ создали 209 768 электронных кабинетов, а общее количество заявлений составило 816 088 — на 22 тысячи больше, чем в 2024 году. Но в этом году важно не только количество, но и качество выбора.

Точечный выбор вместо «куда-нибудь»

Все больше абитуриентов отказываются от распыления внимания. Многие подали лишь одно заявление — и это новая тенденция. «Больше всего поступающих сделали только один точечный выбор — и это тоже тенденция, которая радует: эти абитуриенты точно определились с образовательной программой и учебным заведением», — подчеркивает Винницкий.

Напротив, только 3 тысячи абитуриентов (менее 1,5%) подали максимально допустимое количество — 15 заявлений. Средний показатель вырос с трех до четырех заявлений на человека.

ТОП-10 специальностей, которые выбирают абитуриенты

Рейтинг самых популярных направлений выглядит так:

Менеджмент Психология Филология Право Маркетинг Экономика и международные экономические отношения Компьютерные науки Среднее образование Инженерия программного обеспечения Медицина

Эти данные демонстрируют широкий интерес — от гуманитарных и социально-экономических специальностей до технических и педагогических. Особенно интересно видеть в топе среднее образование и инженерное ПО — эти направления государство поддерживает за счет госзаказа и стипендиальных программ.

Меньше хаоса — больше уверенности

Подача заявлений в этом году была более равномерной, чем в предыдущие. Это означает, что абитуриенты меньше колебались и заранее знали, куда хотят поступать. Несмотря на это, последние два часа подачи все равно были традиционно «жаркими», но система выдержала нагрузку.

Что дальше

До 6 августа абитуриенты получат рекомендации к зачислению. До 9 августа они должны подтвердить свой выбор. Основное зачисление продлится до 11 августа, а на контракт — до 30 августа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.