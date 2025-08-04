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Владимир Зеленский: Санкции, оружие и изоляция России — путь к прекращению войны

21:00, 4 августа 2025
По словам Президента, уже ощущается смена настроений в России, новые санкции будут подталкивать россиян к миру.
Владимир Зеленский: Санкции, оружие и изоляция России — путь к прекращению войны
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает войну исключительно благодаря наличию финансовых ресурсов, и призвал к дальнейшему усилению санкций, изоляции РФ и военной поддержке Украины.

По словам главы государства, все санкции, которые ограничивают ресурсы России, а также оружие для Украины — это инструменты приближения мира.

«Россия затягивает войну против Украины только по одной причине: у нее есть деньги, чтобы воевать. Все санкции, которые ограничивают Россию, помогают миру. Все оружие, которое укрепляет Украину, помогает миру. Все политические меры, которые изолируют Россию, помогают миру», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент Украины поблагодарил Президента США Дональда Трампа за поддержку Украины и стремление добиться окончания войны:

«Я благодарен Президенту Трампу за решимость завершить войну и соответствующее давление со стороны Америки. Уже ощущается изменение настроений в России, и новые решительные шаги, новые сильные санкции будут подталкивать россиян к миру».

Также Зеленский поблагодарил страны Европы и всех международных партнеров, которые вместе с США поддерживают Украину, усиливают защиту неба, фронт и все усилия ради мира.

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