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США и НАТО запускают новый механизм военной поддержки Украине — Шмыгаль рассказал детали инициативы PURL

20:52, 4 августа 2025
США и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине военной помощи, предусматривающий финансирование американского оружия через вклады партнеров.
США и НАТО запускают новый механизм военной поддержки Украине — Шмыгаль рассказал детали инициативы PURL
Иллюстративное фото из открытых источников
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Соединенные Штаты и НАТО объявили о запуске инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая обеспечит оперативную поставку Украине вооружения и техники для усиления обороноспособности и достижения справедливого мира. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, механизм PURL призван ускорить передачу в Украину систем и вооружения, доступных в больших объемах на американских складах, в том числе при финансовом участии союзников по НАТО.

Что предусматривает инициатива PURL

PURL — это новый подход к военной помощи Украине, реализуемый в рамках договоренностей между Президентом Украины Владимиром Зеленским, Президентом США Дональдом Трампом и Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Механизм позволяет:

  • формировать перечень запросов на технику и боеприпасы в соответствии с потребами ВСУ,
  • согласовывать эти запросы с Верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе (SACEUR),
  • обеспечивать финансирование поставок через добровольные взносы стран-партнеров,
  • координировать логистику через существующие механизмы НАТО, в частности NATO Security Assistance and Training to Ukraine (NSATU).

Первый взнос — от Нидерландов

Нидерланды стали первой страной, которая официально присоединилась к механизму — правительство обязалось профинансировать пакет военной помощи на сумму 500 миллионов евро. Ожидается, что первые поставки состоятся в ближайшее время.

«Целью этого механизма является укрепление позиций Украины и создание условий для достижения справедливого и устойчивого мира», — отметил Денис Шмыгаль.

Также было анонсировано, что новые пакеты помощи будут объявляться на регулярной основе. НАТО выступит координатором этого процесса.

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США НАТО Украина Денис Шмыгаль военная помощь

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