США та НАТО запускають новий механізм військової підтримки Україні — Шмигаль розповів деталі ініціативи PURL

Сполучені Штати та НАТО оголосили про запуск ініціативи Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), яка забезпечить оперативне постачання Україні озброєння і техніки для посилення обороноздатності та досягнення справедливого миру. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.
За його словами, механізм PURL покликаний прискорити передачу в Україну систем і зброї, доступних у великих обсягах на американських складах, зокрема за фінансової участі союзників по НАТО.
Що передбачає ініціатива PURL
PURL — це новий підхід до військової допомоги Україні, реалізований у межах домовленостей між Президентом України Володимиром Зеленським, Президентом США Дональдом Трампом та Генсеком НАТО Марком Рютте.
Механізм дозволяє:
Перший внесок — від Нідерландів
Нідерланди стали першою країною, яка офіційно долучилася до механізму — уряд зобов’язався профінансувати пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів євро. Очікується, що перші поставки відбудуться найближчим часом.
«Метою цього механізму є зміцнення позицій України та створення умов для досягнення справедливого і стійкого миру», — зазначив Денис Шмигаль.
Також анонсовано, що нові пакети допомоги будуть оголошуватися на регулярній основі. НАТО виступить координатором цього процесу.
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