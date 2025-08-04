Практика судів
  1. В Україні

США та НАТО запускають новий механізм військової підтримки Україні — Шмигаль розповів деталі ініціативи PURL

20:52, 4 серпня 2025
США й НАТО запустили новий механізм надання Україні військової допомоги, який передбачає фінансування американської зброї через внески партнерів.
США та НАТО запускають новий механізм військової підтримки Україні — Шмигаль розповів деталі ініціативи PURL
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сполучені Штати та НАТО оголосили про запуск ініціативи Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), яка забезпечить оперативне постачання Україні озброєння і техніки для посилення обороноздатності та досягнення справедливого миру. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

За його словами, механізм PURL покликаний прискорити передачу в Україну систем і зброї, доступних у великих обсягах на американських складах, зокрема за фінансової участі союзників по НАТО.

Що передбачає ініціатива PURL

PURL — це новий підхід до військової допомоги Україні, реалізований у межах домовленостей між Президентом України Володимиром Зеленським, Президентом США Дональдом Трампом та Генсеком НАТО Марком Рютте.

Механізм дозволяє:

  • формувати перелік запитів на техніку та боєприпаси відповідно до потреб ЗСУ,
  • погоджувати ці запити із Верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі (SACEUR),
  • забезпечувати фінансування поставок через добровільні внески країн-партнерів,
  • координувати логістику через наявні механізми НАТО, зокрема NATO Security Assistance and Training to Ukraine (NSATU).

Перший внесок — від Нідерландів

Нідерланди стали першою країною, яка офіційно долучилася до механізму — уряд зобов’язався профінансувати пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів євро. Очікується, що перші поставки відбудуться найближчим часом.

«Метою цього механізму є зміцнення позицій України та створення умов для досягнення справедливого і стійкого миру», — зазначив Денис Шмигаль.

Також анонсовано, що нові пакети допомоги будуть оголошуватися на регулярній основі. НАТО виступить координатором цього процесу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

США НАТО Україна Денис Шмигаль військова допомога

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Обрано новий склад Громадської ради доброчесності – журналісти, адвокати, правозахисники та антикорупційні активісти

Від попереднього складу Громадської ради доброчесності залишилося всього три представника громадськості.

Кабмін вніс зміни до Плану Ukraine Facility, який містить вимоги щодо швидкості відбору суддів – але їх зміст поки не розкрив

План Ukraine Facility передбачає вимоги стосовно швидкості відбору суддів ВККС, але наразі в Кабміні не розкрили, які саме зміни запропонували Єврокомісії.

Соціальний комітет рекомендував прийняти законопроект про виплату 50 тисяч грн всім жінкам, які народили дитину

Кабмін разом з парламентарями вважають, що законопроект буде сприяти підвищенню народжуваності та поєднанню батьківства з зайнятістю.

Плакати зі словами «акція» чи «знижка» на алкоголь у торговельному залі магазину заборонені – Верховний Суд

Будь-які матеріали або дії у торговельному залі магазину, що мають на меті стимулювання інтересу чи попиту до алкогольної продукції є внутрішньою рекламою: позиція Верховного Суду.

Володимир Зеленський вніс до парламенту на ратифікацію Угоду про 100-річне партнерство з Великою Британією

Велика Британія та Україна здійснюватимуть поступові кроки для полегшення подорожування громадян і відвідування країн одна одної.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Спірідонова
    Тетяна Спірідонова
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Геннадій Кравчук
    Геннадій Кравчук
    суддя Північного апеляційного господарського суду