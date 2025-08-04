США та НАТО запускають новий механізм військової підтримки Україні — Шмигаль розповів деталі ініціативи PURL

США й НАТО запустили новий механізм надання Україні військової допомоги, який передбачає фінансування американської зброї через внески партнерів.

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Сполучені Штати та НАТО оголосили про запуск ініціативи Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), яка забезпечить оперативне постачання Україні озброєння і техніки для посилення обороноздатності та досягнення справедливого миру. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

За його словами, механізм PURL покликаний прискорити передачу в Україну систем і зброї, доступних у великих обсягах на американських складах, зокрема за фінансової участі союзників по НАТО.

Що передбачає ініціатива PURL

PURL — це новий підхід до військової допомоги Україні, реалізований у межах домовленостей між Президентом України Володимиром Зеленським, Президентом США Дональдом Трампом та Генсеком НАТО Марком Рютте.

Механізм дозволяє:

формувати перелік запитів на техніку та боєприпаси відповідно до потреб ЗСУ,

погоджувати ці запити із Верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі (SACEUR),

забезпечувати фінансування поставок через добровільні внески країн-партнерів,

координувати логістику через наявні механізми НАТО, зокрема NATO Security Assistance and Training to Ukraine (NSATU).

Перший внесок — від Нідерландів

Нідерланди стали першою країною, яка офіційно долучилася до механізму — уряд зобов’язався профінансувати пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів євро. Очікується, що перші поставки відбудуться найближчим часом.

«Метою цього механізму є зміцнення позицій України та створення умов для досягнення справедливого і стійкого миру», — зазначив Денис Шмигаль.

Також анонсовано, що нові пакети допомоги будуть оголошуватися на регулярній основі. НАТО виступить координатором цього процесу.

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