Школярів з 14 років готуватимуть до національного спротиву — нова модель від Міноборони

Військова підготовка в Україні змінюється: школярів і студентів навчатимуть основам національного спротиву замість застарілої БЗВП.

Ілюстративне фото, джерело - ДНЗ "Кременецький професійний ліцей"

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Цикл підготовки до національного спротиву в Україні починатиметься ще зі шкільного віку — з 14 років. Відтепер військово-патріотичне виховання охопить не лише студентів, а й учнів, а традиційна БЗВП у вишах буде скасована. Про це повідомив в.о. начальника відділу політики національного спротиву Міністерства оборони Ігор Хорт, передає Укрінформ.

За його словами, Україна відходить від застарілої моделі базової загальновійськової підготовки (БЗВП) та впроваджує новий підхід — «Основи національного спротиву», який охоплює всіх громадян, починаючи з 14-річного віку.

«Ми зараз відходимо від тієї системи, де все зводилося до БЗВП. Це більше не просто навчальна дисципліна, це цикл підготовки громадян до національного спротиву», — зазначив Хорт.

Що саме змінюється?

Початок підготовки з 14 років — через участь у військово-патріотичних іграх, таких як «Сокіл» («Джура»), та оновленому шкільному курсі «Захист України» (включно з профтехосвітою).

Скасування БЗВП у вишах — її повністю замінить курс «Основи національного спротиву», однак без присвоєння військової спеціальності.

Обов’язковість для всіх — і для хлопців, і для дівчат. Відмова від проходження — підстава для відрахування з навчального закладу.

«Це не про військову спеціальність. Це про мотивацію, про готовність захищати країну. Предмет «Основи національного спротиву» буде обов’язковим як для хлопців, так і для дівчат. Не хочеш проходити – відраховуйся з навчального закладу», — наголосив представник Міноборони.

Що включає нова підготовка

На відміну від формального викладання БЗВП, нова програма орієнтована на практичні навички:

маніпуляції зі зброєю,

тактичну підготовку,

вогневу підготовку,

участь у тренуваннях і симуляціях.

Крім того, після завершення навчання громадяни обов’язково проходитимуть базову військову службу — її планують зробити складовою загальної підготовки.

Центри підготовки для всіх

Також, за словами Хорта, створюються центри «18–60+», де будь-хто — студент, резервіст або охочий — зможе прийти, потренуватися та перевірити свій рівень готовності:

«Ми створюємо центри підготовки для всіх: резервістів, студентів, охочих. Кожен зможе прийти, потренуватися, потримати зброю, зрозуміти свій рівень», — зазначив Хорт.

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