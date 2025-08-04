Школьников с 14 лет будут готовить к национальному сопротивлению — новая модель от Минобороны

Военная подготовка в Украине меняется: школьников и студентов будут обучать основам национального сопротивления вместо устаревшей БЗИН.

Иллюстративное фото, источник - ДОУ "Кременецкий профессиональный лицей"

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Цикл подготовки к национальному сопротивлению в Украине будет начинаться еще с школьного возраста — с 14 лет. Отныне военно-патриотическое воспитание охватит не только студентов, но и школьников, а традиционная БЗВП в вузах будет отменена. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника отдела политики национального сопротивления Министерства обороны Игорь Хорт, передает Укринформ.

По его словам, Украина отходит от устаревшей модели базовой общей военной подготовки (БЗВП) и внедряет новый подход — «Основы национального сопротивления», который охватывает всех граждан, начиная с 14-летнего возраста.

«Мы сейчас отходим от той системы, где все сводилось к БЗВП. Это больше не просто учебная дисциплина, это цикл подготовки граждан к национальному сопротивлению», — отметил Хорт.

Что именно меняется?

Начало подготовки с 14 лет — через участие в военно-патриотических играх, таких как «Сокол» («Джура»), а также в обновленном школьном курсе «Защита Украины» (включая профтехобразование).

Отмена БЗВП в вузах — ее полностью заменит курс «Основы национального сопротивления», но без присвоения военной специальности.

Обязательность для всех — как для юношей, так и для девушек. Отказ от прохождения — основание для отчисления из учебного заведения.

«Это не про военную специальность. Это про мотивацию, про готовность защищать страну. Предмет «Основы национального сопротивления» будет обязательным как для юношей, так и для девушек. Не хочешь проходить — отчисляйся из учебного заведения», — подчеркнул представитель Минобороны.

Что включает новая подготовка

В отличие от формального преподавания БЗВП, новая программа ориентирована на практические навыки:

обращение с оружием,

тактическая подготовка,

огневая подготовка,

участие в тренировках и симуляциях.

Кроме того, после завершения обучения граждане обязательно будут проходить базовую военную службу — ее планируют сделать частью общей подготовки.

Центры подготовки для всех

Также, по словам Хорта, создаются центры «18–60+», где любой желающий — студент, резервист или гражданин — сможет прийти, потренироваться и проверить свой уровень готовности:

«Мы создаем центры подготовки для всех: резервистов, студентов, желающих. Каждый сможет прийти, потренироваться, подержать оружие, понять свой уровень», — отметил Хорт.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.