Володимир Зеленський: Санкції, зброя та ізоляція Росії — шлях до припинення війни

За словами Президента, вже відчувається зміна настроїв у Росії, нові санкції будуть підштовхувати росіян до миру.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує війну виключно через наявність фінансових ресурсів, і закликав до подальшого посилення санкцій, ізоляції РФ та військової підтримки України.

За словами Глави держави, всі санкції, які обмежують ресурси Росії, а також зброя для України — це інструменти наближення миру.

«Росія затягує війну проти України тільки з однієї причини: має гроші, щоб воювати. Всі санкції, які обмежують Росію, допомагають миру. Вся зброя, яка зміцнює Україну, допомагає миру. Всі політичні заходи, які ізолюють Росію, допомагають миру», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент України подякував Президенту США Дональду Трампу за підтримку України та бажання добитися припинення війни: «Я вдячний Президенту Трампу за рішучість завершити війну й відповідний тиск від Америки. Вже відчувається зміна настроїв у Росії, і нові рішучі кроки, нові сильні санкції будуть підштовхувати росіян до миру».

Також Зеленський подякував країнам Європи та всім міжнародним партнерам, які спільно зі США підтримують Україну, посилюють захист неба, фронт і всі зусилля заради миру.

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