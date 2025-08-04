Практика судів
  1. В Україні

Володимир Зеленський: Санкції, зброя та ізоляція Росії — шлях до припинення війни

21:00, 4 серпня 2025
За словами Президента, вже відчувається зміна настроїв у Росії, нові санкції будуть підштовхувати росіян до миру.
Володимир Зеленський: Санкції, зброя та ізоляція Росії — шлях до припинення війни
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує війну виключно через наявність фінансових ресурсів, і закликав до подальшого посилення санкцій, ізоляції РФ та військової підтримки України.

За словами Глави держави, всі санкції, які обмежують ресурси Росії, а також зброя для України — це інструменти наближення миру.

«Росія затягує війну проти України тільки з однієї причини: має гроші, щоб воювати. Всі санкції, які обмежують Росію, допомагають миру. Вся зброя, яка зміцнює Україну, допомагає миру. Всі політичні заходи, які ізолюють Росію, допомагають миру», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент України подякував Президенту США Дональду Трампу за підтримку України та бажання добитися припинення війни: «Я вдячний Президенту Трампу за рішучість завершити війну й відповідний тиск від Америки. Вже відчувається зміна настроїв у Росії, і нові рішучі кроки, нові сильні санкції будуть підштовхувати росіян до миру».

Також Зеленський подякував країнам Європи та всім міжнародним партнерам, які спільно зі США підтримують Україну, посилюють захист неба, фронт і всі зусилля заради миру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

рф санкції президент Україна війна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Обрано новий склад Громадської ради доброчесності – журналісти, адвокати, правозахисники та антикорупційні активісти

Від попереднього складу Громадської ради доброчесності залишилося всього три представника громадськості.

Кабмін вніс зміни до Плану Ukraine Facility, який містить вимоги щодо швидкості відбору суддів – але їх зміст поки не розкрив

План Ukraine Facility передбачає вимоги стосовно швидкості відбору суддів ВККС, але наразі в Кабміні не розкрили, які саме зміни запропонували Єврокомісії.

Соціальний комітет рекомендував прийняти законопроект про виплату 50 тисяч грн всім жінкам, які народили дитину

Кабмін разом з парламентарями вважають, що законопроект буде сприяти підвищенню народжуваності та поєднанню батьківства з зайнятістю.

Плакати зі словами «акція» чи «знижка» на алкоголь у торговельному залі магазину заборонені – Верховний Суд

Будь-які матеріали або дії у торговельному залі магазину, що мають на меті стимулювання інтересу чи попиту до алкогольної продукції є внутрішньою рекламою: позиція Верховного Суду.

Володимир Зеленський вніс до парламенту на ратифікацію Угоду про 100-річне партнерство з Великою Британією

Велика Британія та Україна здійснюватимуть поступові кроки для полегшення подорожування громадян і відвідування країн одна одної.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Спірідонова
    Тетяна Спірідонова
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Геннадій Кравчук
    Геннадій Кравчук
    суддя Північного апеляційного господарського суду