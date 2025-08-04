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«Куди завгодно» більше не в моді — які спеціальності обирають українські вступники у 2025 році

21:19, 4 серпня 2025
Найбільше заяв абітурієнти подали на менеджмент, психологію, філологію та право — ці спеціальності очолили рейтинг освітніх уподобань.
«Куди завгодно» більше не в моді — які спеціальності обирають українські вступники у 2025 році
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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Вступна кампанія 2025 року завершила ключовий етап — подання заяв. Про перші підсумки повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

За його словами, цього року спостерігається не лише зростання кількості заяв, а й помітні зрушення у поведінці вступників: більше точкових рішень, більше впевненості у виборі, а також зміни в рейтингу найпопулярніших спеціальностей.

Випускники шкіл створили 209 768 електронних кабінетів, а загальна кількість заяв сягнула 816 088 — на 22 тисячі більше, ніж у 2024 році. Але цього року важлива не лише кількість, а й якість вибору.

Точковий вибір замість «де-небудь»

Все більше вступників відмовляються від розпорошення уваги. Багато хто подав лише одну заяву — і це нова тенденція. «Найбільше вступників зробили лише один точковий вибір — і це теж тенденція, яка тішить: ці вступники точно визначилися з освіт освітьною програмою і закладом», — підкреслює Винницький.

Навпаки, лише 3 тисячі абітурієнтів (менше 1,5%) подали максимально дозволену кількість — 15 заяв. Середнє ж значення зросло з трьох до чотирьох заяв на людину.

ТОП-10 спеціальностей, які обирають вступники

Рейтинг найбільш популярних напрямків виглядає так:

  1. Менеджмент
  2. Психологія
  3. Філологія
  4. Право
  5. Маркетинг
  6. Економіка та міжнародні економічні відносини
  7. Комп’ютерні науки
  8. Середня освіта
  9. Інженерія програмного забезпечення
  10. Медицина

Ці дані демонструють широкий інтерес — від гуманітарних і соціально-економічних спеціальностей до технічних та освітніх. Особливо цікаво бачити середню освіту та інженерію ПЗ у топі — ці напрями держава підтримує держзамовленням і стипендіальними програмами.

Менше хаосу — більше впевненості

Подача заяв цього року була рівномірнішою, ніж у попередні роки. Це означає, що вступники менше вагались і заздалегідь знали, куди хочуть. Попри це, останні дві години подання були традиційно «гарячими», але система витримала навантаження.

Що далі

До 6 серпня вступники отримають рекомендації до зарахування. До 9 серпня вони мають підтвердити свій вибір. Основне зарахування триватиме до 11 серпня, а контракти — до 30 серпня.

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