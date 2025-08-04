«Куди завгодно» більше не в моді — які спеціальності обирають українські вступники у 2025 році

Найбільше заяв абітурієнти подали на менеджмент, психологію, філологію та право — ці спеціальності очолили рейтинг освітніх уподобань.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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Вступна кампанія 2025 року завершила ключовий етап — подання заяв. Про перші підсумки повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

За його словами, цього року спостерігається не лише зростання кількості заяв, а й помітні зрушення у поведінці вступників: більше точкових рішень, більше впевненості у виборі, а також зміни в рейтингу найпопулярніших спеціальностей.

Випускники шкіл створили 209 768 електронних кабінетів, а загальна кількість заяв сягнула 816 088 — на 22 тисячі більше, ніж у 2024 році. Але цього року важлива не лише кількість, а й якість вибору.

Точковий вибір замість «де-небудь»

Все більше вступників відмовляються від розпорошення уваги. Багато хто подав лише одну заяву — і це нова тенденція. «Найбільше вступників зробили лише один точковий вибір — і це теж тенденція, яка тішить: ці вступники точно визначилися з освіт освітьною програмою і закладом», — підкреслює Винницький.

Навпаки, лише 3 тисячі абітурієнтів (менше 1,5%) подали максимально дозволену кількість — 15 заяв. Середнє ж значення зросло з трьох до чотирьох заяв на людину.

ТОП-10 спеціальностей, які обирають вступники

Рейтинг найбільш популярних напрямків виглядає так:

Менеджмент Психологія Філологія Право Маркетинг Економіка та міжнародні економічні відносини Комп’ютерні науки Середня освіта Інженерія програмного забезпечення Медицина

Ці дані демонструють широкий інтерес — від гуманітарних і соціально-економічних спеціальностей до технічних та освітніх. Особливо цікаво бачити середню освіту та інженерію ПЗ у топі — ці напрями держава підтримує держзамовленням і стипендіальними програмами.

Менше хаосу — більше впевненості

Подача заяв цього року була рівномірнішою, ніж у попередні роки. Це означає, що вступники менше вагались і заздалегідь знали, куди хочуть. Попри це, останні дві години подання були традиційно «гарячими», але система витримала навантаження.

Що далі

До 6 серпня вступники отримають рекомендації до зарахування. До 9 серпня вони мають підтвердити свій вибір. Основне зарахування триватиме до 11 серпня, а контракти — до 30 серпня.

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