Обрано новий склад Громадської ради доброчесності – журналісти, адвокати, правозахисники та антикорупційні активісти

Від попереднього складу Громадської ради доброчесності залишилося всього три представника громадськості.

Джерело фото: ВККС

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Представники громадських організацій, які отримують фінансування від іноземних донорів та здійснюють діяльність, спрямовану на боротьбу з корупцією, захист прав людини, підтримку реформ і т. д., 4 серпня 2025 року сформували вже четвертий з 2016 року склад Громадської ради доброчесності, яка буде допомагати ВККС перевіряти доброчесність суддів та кандидатів на посади суддів.

До складу ГРД строком на два роки обрано двадцять представників громадськості:

від Асоціації правників України (АПУ)

БУМБА Орест Андрійович – адвокат

ІЛЬНИЦЬКА Світлана Василівна – адвокат.

від ГО «Всеукраїнська громадянська платформа «Нова Країна»

ВОЛЬВАЧ Ярослава Ярославівна – журналістка, керівник відділу журналістських розслідувань медіа-платформи Hromadske.UA

БОРЕМА Анастасія Сергіївна – менеджер з комунікації та SMM проекту журналістських розслідувань Bihus. Info

ОЛЕЩЕНКО Юлія Віталіївна – аналітик ГО «Рух ЧЕСНО»

СЕКЕЛИК Лілія Володимирівна – адвокат, волонтер, голова благодійної організації «Благодійний фонд «Люди Лютого».

від ГО «Інститут законодавчих ідей»

БАТУРІН Олег Ігоревич – журналіст кримського Центру журналістських розслідувань по Херсонській області, дослідник проекту The Reckoning Project: Ukraine Testifies, TRP

ПАНЧЕНКО Артем Анатолійович – юрист-аналітик аналітичного центру «Інститут законодавчих ідей»

ЗЕЛІНСЬКИЙ Антон Валентинович – адвокаційний менеджер ГО «Фундація DEJURE»

ТУЗОВ Дмитро Олегович – ведучий «Радіо NV».

від ГО «Медійна ініціатива за права людини»

КРАСНЕНКО Марія Петрівна – ФОП у сфері права. До червня 2025 року – експерт з юридичних питань «Центру прав людини «ZMINA». Національний експерт проектів Ради Європи в Україні

МИХАЛЕВИЧ Оксана Василівна – адвокат, правозахисник. Представляє потерпілих у категорії судових справ, відомих як «справи Майдану» 2013-2014 років.

СОКОЛОВА-СТЕХ Ганна Андріївна – журналістка видання Deutsche Welle (ФРН)

від ГО «Правозахисна група «СІЧ» (м. Дніпро)

КРИВОНОС Сергій Миколайович – член Ради ГО «Правозахисна група «СІЧ»

НАГАЛКА Ярослав Ярославович – адвокат

від ГО Transparency International Ukraine

ВЕРЕТІЛЬНИК Ольга Сергіївна – адвокат

від ГО «Фундація DEJURE»

ЛИХОГЛЯД Катерина Василівна – журналістка, головний редактор проекту Ukrainian Witness («Український свідок»)

ЄМЕЦЬ Елеонора Володимирівна – адвокат, секретар Комітету Національної асоціації адвокатів України з питань міжнародного права. У 2021-2022 роках була членом кадрової комісії Офісу Генпрокурора з атестації прокурорів регіональних прокуратур

ФЕСЕНКО Сергій Володимирович – адвокат, волонтер (м. Харків)

від ГО «Центр протидії корупції»

ГОРБАНЬ Марія Василівна – журналістка антикорупційного проекту NGL.Media

Так званих «запасних» членів ГРД, які замінять вже обраних членів Ради доброчесності у разі, якщо вони складуть свої повноваження, поки що представники громадських організацій не обрали.

Таким чином, від ще діючого складу Громадської ради доброчесності, повноваження якого спливають 14 серпня, у новому складі ГРД залишаться всього три представника – Світлана Ільницька, Антон Зелінський та Ольга Веретільник.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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