Обрано новий склад Громадської ради доброчесності – журналісти, адвокати, правозахисники та антикорупційні активісти

Представники громадських організацій, які отримують фінансування від іноземних донорів та здійснюють діяльність, спрямовану на боротьбу з корупцією, захист прав людини, підтримку реформ і т. д., 4 серпня 2025 року сформували вже четвертий з 2016 року склад Громадської ради доброчесності, яка буде допомагати ВККС перевіряти доброчесність суддів та кандидатів на посади суддів.
До складу ГРД строком на два роки обрано двадцять представників громадськості:
від Асоціації правників України (АПУ)
БУМБА Орест Андрійович – адвокат
ІЛЬНИЦЬКА Світлана Василівна – адвокат.
від ГО «Всеукраїнська громадянська платформа «Нова Країна»
ВОЛЬВАЧ Ярослава Ярославівна – журналістка, керівник відділу журналістських розслідувань медіа-платформи Hromadske.UA
БОРЕМА Анастасія Сергіївна – менеджер з комунікації та SMM проекту журналістських розслідувань Bihus. Info
ОЛЕЩЕНКО Юлія Віталіївна – аналітик ГО «Рух ЧЕСНО»
СЕКЕЛИК Лілія Володимирівна – адвокат, волонтер, голова благодійної організації «Благодійний фонд «Люди Лютого».
від ГО «Інститут законодавчих ідей»
БАТУРІН Олег Ігоревич – журналіст кримського Центру журналістських розслідувань по Херсонській області, дослідник проекту The Reckoning Project: Ukraine Testifies, TRP
ПАНЧЕНКО Артем Анатолійович – юрист-аналітик аналітичного центру «Інститут законодавчих ідей»
ЗЕЛІНСЬКИЙ Антон Валентинович – адвокаційний менеджер ГО «Фундація DEJURE»
ТУЗОВ Дмитро Олегович – ведучий «Радіо NV».
від ГО «Медійна ініціатива за права людини»
КРАСНЕНКО Марія Петрівна – ФОП у сфері права. До червня 2025 року – експерт з юридичних питань «Центру прав людини «ZMINA». Національний експерт проектів Ради Європи в Україні
МИХАЛЕВИЧ Оксана Василівна – адвокат, правозахисник. Представляє потерпілих у категорії судових справ, відомих як «справи Майдану» 2013-2014 років.
СОКОЛОВА-СТЕХ Ганна Андріївна – журналістка видання Deutsche Welle (ФРН)
від ГО «Правозахисна група «СІЧ» (м. Дніпро)
КРИВОНОС Сергій Миколайович – член Ради ГО «Правозахисна група «СІЧ»
НАГАЛКА Ярослав Ярославович – адвокат
від ГО Transparency International Ukraine
ВЕРЕТІЛЬНИК Ольга Сергіївна – адвокат
від ГО «Фундація DEJURE»
ЛИХОГЛЯД Катерина Василівна – журналістка, головний редактор проекту Ukrainian Witness («Український свідок»)
ЄМЕЦЬ Елеонора Володимирівна – адвокат, секретар Комітету Національної асоціації адвокатів України з питань міжнародного права. У 2021-2022 роках була членом кадрової комісії Офісу Генпрокурора з атестації прокурорів регіональних прокуратур
ФЕСЕНКО Сергій Володимирович – адвокат, волонтер (м. Харків)
від ГО «Центр протидії корупції»
ГОРБАНЬ Марія Василівна – журналістка антикорупційного проекту NGL.Media
Так званих «запасних» членів ГРД, які замінять вже обраних членів Ради доброчесності у разі, якщо вони складуть свої повноваження, поки що представники громадських організацій не обрали.
Таким чином, від ще діючого складу Громадської ради доброчесності, повноваження якого спливають 14 серпня, у новому складі ГРД залишаться всього три представника – Світлана Ільницька, Антон Зелінський та Ольга Веретільник.
Автор: В’ячеслав Хрипун
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