Избран новый состав Общественного совета добропорядочности – журналисты, адвокаты, правозащитники и антикоррупционные активисты

От предыдущего состава Общественного совета добропорядочности осталось всего три представителя общественности.

Источник фото: ВККС

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Представители общественных организаций, получающих финансирование от иностранных доноров и осуществляющих деятельность, направленную на борьбу с коррупцией, защиту прав человека, поддержку реформ и т. д., 4 августа 2025 года сформировали уже четвертый с 2016 года состав Общественного совета добропорядочности, который будет помогать ВККС проверять добропорядочность судей и кандидатов на должности судей.

В состав ОСД сроком на два года избраны двадцать представителей общественности:

от Ассоциации юристов Украины (АЮУ)

БУМБА Орест Андреевич – адвокат

ИЛЬНИЦКАЯ Светлана Васильевна – адвокат.

от ОО «Всеукраинская гражданская платформа «Новая Страна»

ВОЛЬВАЧ Ярослава Ярославна – журналистка, руководитель отдела журналистских расследований медиа-платформы Hromadske.UA

БОРЕМА Анастасия Сергеевна – менеджер по коммуникации и SMM проекта журналистских расследований Bihus. Info

ОЛЕЩЕНКО Юлия Витальевна – аналитик ОО «РУХ ЧЕСТНО»

СЕКЕЛИК Лилия Владимировна – адвокат, волонтер, председатель благотворительной организации «Благотворительный фонд «Люди Лютого».

от ОО «Институт законодательных идей»

БАТУРИН Олег Игоревич – журналист крымского Центра журналистских расследований по Херсонской области, исследователь проекта The Reckoning Project: Ukraine Testifies, TRP

ПАНЧЕНКО Артем Анатольевич – юрист-аналитик аналитического центра «Институт законодательных идей»

ЗЕЛИНСКИЙ Антон Валентинович – адвокационный менеджер ОО «Фонд DEJURE»

ТУЗОВ Дмитрий Олегович – ведущий «Радио NV».

от ОО «Медийная инициатива по правам человека»

КРАСНЕНКО Мария Петровна – ФЛП в сфере права. До июня 2025 года – эксперт по юридическим вопросам «Центра прав человека ZMINA». Национальный эксперт проектов Совета Европы в Украине

МИХАЛЕВИЧ Оксана Васильевна – адвокат, правозащитник. Представляет потерпевших в категории судебных дел, известных как «дела Майдана» 2013-2014 годов.

СОКОЛОВА-СТЕХ Анна Андреевна – журналистка издания Deutsche Welle (ФРГ)

от ОО «Правозащитная группа «СИЧ» (г. Днепр)

КРИВОНОС Сергей Николаевич – член Совета ОО «Правозащитная группа «СИЧ»

НАГАЛКА Ярослав Ярославович – адвокат

от ОО Transparency International Ukraine

ВЕРЕТЕЛЬНИК Ольга Сергеевна – адвокат

от ОО «Фонд DEJURE»

ЛИХОГЛЯД Екатерина Васильевна – журналистка, главный редактор проекта Ukrainian Witness («Украинский свидетель»)

ЕМЕЦ Элеонора Владимировна – адвокат, секретарь Комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины по вопросам международного права. В 2021-2022 годах являлась членом кадровой комиссии Офиса Генпрокурора по аттестации прокуроров региональных прокуратур.

ФЕСЕНКО Сергей Владимирович – адвокат, волонтер (г. Харьков)

от ОО «Центр противодействия коррупции»

ГОРБАНЬ Мария Васильевна – журналистка антикоррупционного проекта NGL.Media

Так называемых «запасных» членов ОСД, которые заменят избранных членов Совета добропорядочности в случае, если те решат прекратить свои полномочия, пока что представители общественных организаций не избрали.

Таким образом, от еще действующего состава Общественного совета добропорядочности, полномочия которого истекают 14 августа, в новом составе ОСД останутся всего три представителя – Светлана Ильницкая, Антон Зелинский и Ольга Веретельник.

Автор: Вячеслав Хрипун

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