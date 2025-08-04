Корупція під час закупівель РЕБ — ВАКС відправив під варту ексголову Луганської ОДА Сергія Гайдая

Ексочільника Луганської ОВА Гайдая відправили під арешт на 60 діб з можливістю вийти під заставу у розмірі 10 млн грн

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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для колишнього голови Луганської військової облдержадміністрації та екскерівника Мукачівської районної держадміністрації Сергія Гайдая. Про це повідомляє САП.

Його підозрюють у розкраданнях під час закупівель дронів та за засобів радіоелектронної боротьби для ЗСУ.

Так, ВАКС обрав Гайдаю запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб з правом внесення застави у розмірі 10 мільйонів гривень.

Додамо, що Антикорсуд відправив під варту нардепа Олексія Кузнєцова, якого підозрюють у корупції під час закупівель РЕБ.

Раніше ми писали, що САП спільно з НАБУ оголосили про підозру 6 фігурантам гучної справи щодо корупції на закупівлях дронів і засобів РЕБ.

Серед підозрюваних: нардеп Олексій Кузнєцов, ексголова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, ексначальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко, а також командир військової частини Нацгвардії та фактичний бенефіціарний власник підприємства – виробника БПЛА.

Їм інкримінують статті про розкрадання державних коштів, одержання неправомірної вигоди та участь в організованій злочинній групі. Бенефіціару та директорці підприємства — виробника БПЛА також додатково інкриміновано перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

За версією слідства, вони за грошову винагороду оформлювали на роботу осіб та забезпечували їм бронювання, фактично блокуючи можливість їх мобілізації до лав ЗСУ.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ. За даними слідства, у 2024–2025 роках організована група осіб системно заволодівала бюджетними коштами, які органи місцевого самоврядування спрямовували на потреби сил оборони.

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