САП і НАБУ повідомили про підозри депутату Кузнєцову та посадовцям в результаті операції, про яку раніше доповіли Президенту

Раніше директор НАБУ Семен Кривонос та очільник САП Олександр Клименко доповіли Президенту Володимиру Зеленському про результати цієї операції та подякували за підписання ним закону.

Фото: ОП

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САП спільно з НАБУ оголосили про підозру 6 фігурантам гучної справи щодо корупції на закупівлях дронів і засобів РЕБ.

Серед підозрюваних: нардеп Олексій Кузнєцов, ексголова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, ексначальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко, а також командир військової частина Нацгвардії та фактичний бенефіціарний власник підприємства – виробника БПЛА.

Їм інкримінують статті про розкрадання державних коштів, одержання неправомірної вигоди та участь в організованій злочинній групі. Бенефіціару та директорці підприємства — виробника БПЛА також додатково інкриміновано перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

За версією слідства, вони за грошову винагороду оформлювали на роботу осіб та забезпечували їм бронювання, фактично блокуючи можливість їх мобілізації до лав ЗСУ.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ. За даними слідства, у 2024–2025 роках організована група осіб системно заволодівала бюджетними коштами, які органи місцевого самоврядування спрямовували на потреби сил оборони.

Як відомо, раніше директор НАБУ Семен Кривонос та очільник САП Олександр Клименко доповіли Президенту Володимиру Зеленському про результати цієї операції та подякували за підписання ним закону про НАБУ ТА САП.

В результаті операції були викриті на хабарі один із народних депутатів України – Олексій Кузнєцов від «Слуги народу», також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

У НАБУ і САП вказали, що «проведення цієї операції стало можливим завдяки закону № 4560-IX, підписаним Президентом України, який усунув низку бар’єрів у роботі антикорупційних органів і сприяв стабільності їхньої діяльності у чутливих для держави розслідуваннях.

Ця операція — приклад того, як інституційна підтримка і командна взаємодія на найвищому рівні сприяють реальним змінам. Дякуємо Президенту України за сприяння незалежній антикорупційній інфраструктурі».

В свою чергу, Президент Володимир Зеленський зазначив, що «може бути тільки нульова толерантність до корупції, чітка командна робота для викриття корупції та в підсумку справедливий вирок. Важливо, що антикорупційні інституції працюють незалежно, а ухвалений у четвер закон гарантує їм усі можливості для реальної боротьби з корупцією».

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