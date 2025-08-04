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В Україні за пів року зареєстрували понад 18 тисяч нових компаній, але зростає кількість закриттів

20:01, 4 серпня 2025
Попри те, що відкриття тримаються на одному рівні, закриттів побільшало: +19% у порівнянні до того ж періоду торік.
В Україні за пів року зареєстрували понад 18 тисяч нових компаній, але зростає кількість закриттів
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За перше півріччя 2025 року в Україні зареєстровано 18 277 нових компаній, повідомляє Opendatabot. Це майже стільки ж, як за аналогічний період 2024 року. Та попри стабілізацію реєстрацій, показники все ще не дотягують до довоєнного рівня: у 2021-му юросіб відкривали в 1,6 раза більше.

Закриттів побільшало — з початку року з ринку вийшло 6 653 компанії, що на 19% більше, ніж торік. Відтак чистий приріст бізнесу (різниця між відкриттями й закриттями) склав 11 624 компанії — це найнижчий показник за останні 5 років.

Цікаво, що 97 компаній припинили діяльність менш ніж за пів року після реєстрації. Це трохи більше, ніж у 2024-му (92), але в рази менше, ніж у 2021-му, коли таких випадків було 264.

Регіональний розподіл:

  • Найбільше нових компаній відкрито в Києві — 5 830.
  • Далі — Львівська область (1 547) та Дніпропетровська область (1 531).

Водночас ці самі регіони лідирують і за кількістю ліквідацій:

  • Київ — 717,
  • Львівщина — 470,
  • Дніпропетровщина — 464.

Що відкривають найчастіше?

  • 15% нових бізнесів займаються оптовою торгівлею.
  • Далі — громадські організації, нерухомість, ІТ і агросектор.

Найшвидше зростає IT-сфера — +48% нових реєстрацій за рік. Водночас громадські організації найчастіше закривалися — 11% усіх припинень діяльності припадає саме на них.

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