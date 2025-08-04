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В Украине за полгода зарегистрировали более 18 тысяч новых компаний, но растет число закрытий

20:01, 4 августа 2025
Несмотря на то, что открытия держатся на одном уровне, закрытий увеличилось: +19% по сравнению с тем же периодом в прошлом году.
В Украине за полгода зарегистрировали более 18 тысяч новых компаний, но растет число закрытий
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За первое полугодие 2025 года в Украине зарегистрировано 18 277 новых компаний, сообщает Opendatabot. Это почти столько же, сколько за аналогичный период 2024 года. Однако, несмотря на стабилизацию регистраций, показатели все еще не достигают довоенного уровня: в 2021 году юридических лиц открывали в 1,6 раза больше.

Закрытий стало больше — с начала года с рынка ушли 6 653 компании, что на 19% больше, чем в прошлом году. Таким образом, чистый прирост бизнеса (разница между открытиями и закрытиями) составил 11 624 компании — это самый низкий показатель за последние 5 лет.

Интересно, что 97 компаний прекратили деятельность менее чем через полгода после регистрации. Это немного больше, чем в 2024-м (92), но в разы меньше, чем в 2021-м, когда таких случаев было 264.

Региональное распределение:

  • Больше всего новых компаний открыто в Киеве — 5 830.
  • Далее — Львовская область (1 547) и Днепропетровская область (1 531).

В то же время эти же регионы лидируют и по числу ликвидаций:

  • Киев — 717,
  • Львовщина — 470,
  • Днепропетровщина — 464.

Что открывают чаще всего?

  • 15% новых бизнесов занимаются оптовой торговлей.
  • Далее — общественные организации, недвижимость, IT и агросектор.

Самыми быстрорастущими стали IT-компании — +48% новых регистраций за год. В то же время общественные организации чаще других прекращали деятельность — 11% всех закрытий пришлось именно на них.

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бизнес ФЛП

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