В Украине за полгода зарегистрировали более 18 тысяч новых компаний, но растет число закрытий

За первое полугодие 2025 года в Украине зарегистрировано 18 277 новых компаний, сообщает Opendatabot. Это почти столько же, сколько за аналогичный период 2024 года. Однако, несмотря на стабилизацию регистраций, показатели все еще не достигают довоенного уровня: в 2021 году юридических лиц открывали в 1,6 раза больше.
Закрытий стало больше — с начала года с рынка ушли 6 653 компании, что на 19% больше, чем в прошлом году. Таким образом, чистый прирост бизнеса (разница между открытиями и закрытиями) составил 11 624 компании — это самый низкий показатель за последние 5 лет.
Интересно, что 97 компаний прекратили деятельность менее чем через полгода после регистрации. Это немного больше, чем в 2024-м (92), но в разы меньше, чем в 2021-м, когда таких случаев было 264.
Региональное распределение:
В то же время эти же регионы лидируют и по числу ликвидаций:
Что открывают чаще всего?
Самыми быстрорастущими стали IT-компании — +48% новых регистраций за год. В то же время общественные организации чаще других прекращали деятельность — 11% всех закрытий пришлось именно на них.
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