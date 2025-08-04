В Литве все правительство уходит в отставку вслед за премьером

Правительство премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса приняло решение об отставке.

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Правительство Литвы во главе с премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом на заседании приняло решение о своей отставке. Об этом сообщает LRT.

«Приняв решение покинуть пост премьер-министра, сообщаю, что девятнадцатое правительство Литвы уходит в отставку», – сказал Палуцкас, открывая заседание.

Далее он передаст президенту Литвы Гитанасу Навсегда сообщение об отставке. После подписания им соответствующего указа весь состав правительства будет отправлен в отставку.

Затем президент сможет назначить одного из министров исполняющим обязанности премьер-министра к формированию нового правительства.

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