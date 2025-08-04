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У Литві весь уряд йде у відставку слідом за прем’єром

12:12, 4 серпня 2025
Уряд прем’єр-міністра Гінтаутаса Палуцкаса ухвалив рішення про відставку.
У Литві весь уряд йде у відставку слідом за прем’єром
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Уряд Литви на чолі з прем'єр-міністром Гінтаутасом Палуцкасом на засіданні ухвалив рішення про свою відставку. Про це повідомляє LRT.

«Прийнявши рішення залишити посаду прем'єр-міністра, повідомляю, що дев'ятнадцятий уряд Литви йде у відставку», – сказав Палуцкас, відкриваючи засідання.

Далі він передасть президентові Литви Гітанасу Науседі повідомлення про відставку. Після підписання ним відповідного указу весь склад уряду буде відправлений у відставку.

Потім президент зможе призначити одного з міністрів виконувачем обов'язків прем'єр-міністра до формування нового уряду.

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відставка Литва

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