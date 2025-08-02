Зеленський після викриття НАБУ та САП заявив, що логістикою в Нацгвардії керуватимуть лише бойові офіцери

Президент анонсував кадрові зміни в логістичних підрозділах Нацгвардії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні прозвітував про проведену зустріч із керівниками НАБУ та САП — Семеном Кривоносом та Олександром Клименком та анонсував кадрові зміни в логістичних підрозділах Нацгвардії.

За його словами, антикорупційні органи викрили на хабарях одного з депутатів Верховної Ради, керівників районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовців Національної гвардії.

«На жаль, це були махінації на закупівлях РЕБ та FPV. Абсолютно аморальні. Має бути повна та справедлива відповідальність за це», — заявив Зеленський.

Окремо Зеленський повідомив, що сьогодні також заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. За його словами, в Нацгвардії вже триває службове розслідування щодо виявлених порушень.

«Очікую на серйозні результати. По всіх підрозділах логістики в Нацгвардії тільки бойові офіцери займатимуть керівні посади. Доручив міністру представити публічно всі деталі нововведень», — наголосив Президент.

Як стало відомо, антикорупційні органи повідомили про викриття масштабної корупції, пов’язаної з закупівлями безпілотників (БПЛА) та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Працівники НАБУ та САП провели низку заходів, у ході яких було затримано чотирьох осіб. Серед фігурантів справи — чинний народний депутат України, а також керівники районної та міської військових адміністрацій і військовослужбовці Національної гвардії.

У НАБУ розповіли, що правоохоронці викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили:

народний депутат України IX скликання,

колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, а зараз голова однієї з районних військових адміністрацій,

начальник міської військової адміністрації,

керівник військової частини Національної гвардії України,

бенефіціар підприємства та директор компанії-постачальниці безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.