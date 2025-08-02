Зеленский после разоблачения НАБУ и САП заявил, что логистикой в Нацгвардии будут руководить только боевые офицеры

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении отчитался о встрече с руководителями НАБУ и САП — Семеном Кривоносом и Александром Клименко, а также анонсировал кадровые изменения в логистических подразделениях Нацгвардии.
По его словам, антикоррупционные органы разоблачили на взятках одного из депутатов Верховной Рады, руководителей районной и городской администраций, а также военнослужащих Национальной гвардии.
«К сожалению, это были махинации на закупках РЭБ и FPV. Абсолютно аморально. Должна быть полная и справедливая ответственность за это», — заявил Зеленский.
Отдельно Зеленский сообщил, что сегодня также заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко. По его словам, в Нацгвардии уже проводится служебное расследование по выявленным нарушениям.
«Ожидаю серьезных результатов. Во всех логистических подразделениях Нацгвардии руководящие должности будут занимать только боевые офицеры. Поручил министру публично представить все детали нововведений», — подчеркнул Президент.
Как стало известно, антикоррупционные органы сообщили о разоблачении масштабной коррупции, связанной с закупками беспилотников (БПЛА) и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Сотрудники НАБУ и САП провели ряд мероприятий, в ходе которых были задержаны четверо человек. Среди фигурантов дела — действующий народный депутат Украины, а также руководители районной и городской военных администраций и военнослужащие Национальной гвардии.
В НАБУ сообщили, что правоохранители разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили:
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