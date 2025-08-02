В НАБУ и САП рассказали подробности разоблачения нардепа и должностных лиц на взятке – фото

НАБУ и САП обнародовали детали резонансного дела.

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Как стало известно, антикоррупционные органы сообщили о разоблачении масштабной коррупции, связанной с закупками беспилотников (БПЛА) и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Сотрудники НАБУ и САП провели ряд мероприятий, в ходе которых были задержаны четверо человек. Среди фигурантов дела — действующий народный депутат Украины, а также руководители районной и городской военных администраций и военнослужащие Национальной гвардии.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разоблачении народного депутата на взятке.

В НАБУ сообщили, что правоохранители разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили:

народный депутат Украины IX созыва,

бывший глава Луганской областной военной администрации, а сейчас глава одной из районных военных администраций,

начальник городской военной администрации,

командир воинской части Национальной гвардии Украины,

бенефициар предприятия и директор компании-поставщика беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По данным следствия, в течение 2024–2025 годов участники организованной группы наладили схему системного завладения бюджетными средствами, выделенными органами местного самоуправления на нужды сил обороны, а также получения и предоставления неправомерной выгоды в особо крупных размерах.

Как установили НАБУ и САП, одна из схем реализовывалась при заключении государственного контракта на поставку систем радиоэлектронной борьбы.

«За заключение договора на закупку продукции по заведомо завышенной цене участники организованной группы получили неправомерную выгоду в размере 30% от суммы контракта.

По аналогичному механизму действовала и схема закупки FPV-дронов. Воинская часть заключила государственный контракт на сумму почти 10 млн грн с предприятием, которое поставило продукцию по цене, завышенной примерно на 80 тыс. долларов США. После выполнения контракта должностные лица предприятия передали участникам преступной группы их “откат”», — сообщили в НАБУ.

В настоящее время четыре человека задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Предварительная правовая квалификация — ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Решается вопрос об уведомлении лиц о подозрении.

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