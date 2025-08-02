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У НАБУ та САП розповіли подробиці викриття нардепа та посадовців на хабарі – фото

18:01, 2 серпня 2025
НАБУ і САП оприлюднили деталі резонансної справи.
У НАБУ та САП розповіли подробиці викриття нардепа та посадовців на хабарі – фото
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Як стало відомо, антикорупційні органи повідомили про викриття масштабної корупції, пов’язаної з закупівлями безпілотників (БПЛА) та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Працівники НАБУ та САП провели низку заходів, у ході яких було затримано чотирьох осіб. Серед фігурантів справи — чинний народний депутат України, а також керівники районної та міської військових адміністрацій і військовослужбовці Національної гвардії.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив про викриття народного депутата на хабарі.

У НАБУ розповіли, що правоохоронці викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили:

  • народний депутат України IX скликання,
  • колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, а зараз голова однієї з районних військових адміністрацій,
  • начальник міської військової адміністрації,
  • керівник військової частини Національної гвардії України,
  • бенефіціар підприємства та директор компанії-постачальниці безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

За даними слідства, упродовж 2024–2025 років учасники організованої групи налагодили схему системного заволодіння бюджетними коштами, виділеними органами місцевого самоврядування на потреби сил оборони, а також одержання й надання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах.

Як встановили НАБУ і САП, одна зі схем реалізовувалася під час укладання державного контракту на постачання систем радіоелектронної боротьби.

«За укладення договору про закупівлю продукції за завідомо завищеною ціною учасники організованої групи отримали неправомірну вигоду у розмірі 30% від суми контракту.

За аналогічним механізмом діяла й схема закупівлі FPV-дронів. Військова частина уклала державний контракт на суму майже 10 млн грн із підприємством, яке поставило продукцію за завищеною на близько 80 тис. дол. США вартістю. Після виконання контракту службові особи підприємства передали учасникам злочинної групи їх «відкат»», - розповіли у НАБУ.

Наразі чотирьох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Попередня правова кваліфікація — ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368 КК України.

Вирішується питання про повідомлення особам про підозру.

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НАБУ хабар САП

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