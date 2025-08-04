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На Волині викрили схему переправлення осіб через кордон

07:54, 4 серпня 2025
За кожну незаконно переправлену особу молодики отримували 6200 доларів.
На Волині викрили схему переправлення осіб через кордон
Фото: dpsu.gov.ua
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На Волині правоохоронці припинили діяльність каналу незаконного переправлення чоловіків до Румунії.

Як повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, протиправну діяльність організував 22-річний мешканець Луцької громади спільно з 20-річним односельцем. За кожну незаконно переправлену особу молодики отримували 6200 доларів США.

Днями поблизу обласного центру Волині міжвідомчою групою було затримано організатора каналу, під час чергової спроби організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Одночасно у Луцьку був затриманий і співорганізатор схеми.

Затриманим волинянам оголошено про підозру за вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 КК України. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном 60 діб.

Фото: dpsu.gov.ua

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Державна прикордонна служба

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