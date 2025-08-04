У ТЦК нагадали, як підтвердити участь у бойових діях для отримання статусу УБД

Для отримання статусу УБД військовослужбовець повинен мати документальне підтвердження участі в бойових завданнях.

Фото: mva.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Волинський обласний ТЦК та СП нагадав, щоб отримати статус учасника бойових дій (УБД), військовослужбовець повинен мати документальне підтвердження участі в бойових завданнях.

Хто подає документи?

Командир військової частини або органу військового управління зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту участі військовослужбовця в бойових діях подати довідку на розгляд комісії.

На підставі чого видається довідка?

Довідка складається щонайменше на підставі одного з таких документів:

бойове донесення;

журнал бойових (оперативних) дій;

вахтовий журнал;

польотний лист;

книга служби;

наказ про залучення до бойових завдань;

інформація про виконання розвідувальних заходів;

довідка про обставини отримання травми, поранення, контузії або каліцтва.

Важлива вимога до змісту довідки:

У розділі «перебування в районах ведення бойових дій» обов’язково мають бути вказані конкретні області, райони або населені пункти, де військовослужбовець виконував бойові чи службові завдання.

Це необхідно для перевірки відповідності географії дій до районів, визначених як зони бойових дій згідно з наказами Головнокомандувача Збройних Сил України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.