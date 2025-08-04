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В ТЦК напомнили, как подтвердить участие в боевых действиях для получения статуса УБД

07:36, 4 августа 2025
Для получения статуса УБД военнослужащий должен иметь документальное подтверждение участия в боевых заданиях.
В ТЦК напомнили, как подтвердить участие в боевых действиях для получения статуса УБД
Фото: mva.gov.ua
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Волынский областной ТЦК и СП напомнил, что для получения статуса участника боевых действий (УБД) военнослужащий должен иметь документальное подтверждение участия в боевых заданиях.

Кто подает документы?

Командир воинской части или органа военного управления обязан в течение 30 календарных дней с момента участия военнослужащего в боевых действиях подать справку на рассмотрение комиссии.

На основании чего выдается справка?

Справка составляется как минимум на основании одного из следующих документов:

  • боевое донесение;
  • журнал боевых (оперативных) действий;
  • вахтенный журнал;
  • полетный лист;
  • книга службы;
  • приказ о привлечении к боевым заданиям;
  • информация о выполнении разведывательных мероприятий;
  • справка об обстоятельствах получения травмы, ранения, контузии или увечья.

Важное требование к содержанию справки:

В разделе «пребывание в районах ведения боевых действий» обязательно должны быть указаны конкретные области, районы или населенные пункты, где военнослужащий выполнял боевые или служебные задания.

Это необходимо для проверки соответствия географии действий районам, определенным как зоны боевых действий в соответствии с приказами Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

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ТЦК УБД

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