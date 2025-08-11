Арендная плата за землю — когда прекращение договора не означает прекращение обязательств

В случае прекращения права собственности или права пользования земельным участком плата за землю уплачивается за фактический период пребывания земли в собственности или пользовании в текущем году.

Согласно пункту 288.1 статьи 288 Налогового кодекса Украины (далее — НКУ), ключевым основанием для начисления арендной платы за земельный участок является договор аренды. Однако в случаях прекращения такого договора не все арендаторы четко осознают, до какого момента они обязаны уплачивать арендную плату и какие действия являются правовыми основаниями для прекращения обязательств перед бюджетом.

Главное управление ГНС в Киевской области сообщило, что в случае прекращения права собственности или права пользования земельным участком плата за землю уплачивается за фактический период нахождения земли в собственности или пользовании в текущем году (второй абзац п. 287.1 ст. 287 НКУ).

К лицу, которому перешло право собственности на жилой дом, здание или сооружение, расположенные на арендуемом земельном участке, также переходит право аренды на этот участок. Договор, которым предусматривается приобретение права собственности на жилой дом, здание или сооружение, прекращает договор аренды земельного участка в части аренды предыдущим арендатором земли, на которой расположены указанные объекты (часть третья ст. 7 Закона Украины от 6 октября 1998 года № 161-XIV «Об аренде земли» с изменениями и дополнениями (далее — Закон № 161)).

Официальным признанием и подтверждением государством факта приобретения, изменения или прекращения соответствующего права, в том числе прекращения права аренды земельного участка, является государственная регистрация вещных прав на недвижимое имущество и их обременений в соответствии с Законом Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» (ст. 126 Земельного кодекса Украины от 25 октября 2001 года № 2768-III с изменениями и дополнениями).

Частью первой ст. 34 Закона № 161 установлено, что в случае прекращения или расторжения договора аренды земли арендатор обязан вернуть арендодателю земельный участок на условиях, определенных договором. Арендатор не имеет права удерживать участок для удовлетворения своих требований к арендодателю.

Таким образом, субъект хозяйствования (арендатор) в случае прекращения или расторжения договора аренды земельного участка государственной или коммунальной собственности уплачивает арендную плату за фактический период в текущем году пребывания земли в пользовании — то есть до осуществления соответствующих действий по прекращению государственной регистрации договора аренды земельного участка, если иное не предусмотрено существенными условиями такого договора, а также до возврата земельного участка арендодателю (соответствующему органу исполнительной власти или соответствующему сельскому, поселковому, городскому совету) на условиях, определенных договором.

