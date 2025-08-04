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На Волыни разоблачили схему переправки людей через границу

07:54, 4 августа 2025
За каждого незаконно переправленного человека молодчики получали 6200 долларов.
На Волыни разоблачили схему переправки людей через границу
Фото: dpsu.gov.ua
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На Волыни правоохранители прекратили деятельность канала незаконной переправки мужчин в Румынию.

Как сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, противоправную деятельность организовал 22-летний житель Луцкой громады совместно с 20-летним односельчанином. За каждого незаконно переправленного человека молодые люди получали 6200 долларов США.

На днях возле областного центра Волыни межведомственная группа задержала организатора канала во время очередной попытки организации незаконной переправки лиц через государственную границу. Одновременно в Луцке был задержан и соорганизатор схемы.

Задержанным жителям Волыни объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.

Фото: dpsu.gov.ua

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Государственная пограничная служба

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