НАБУ і САП викрили на хабарі народного депутата – Зеленський повідомив про гучне затримання

Президент України Володимир Зеленський повідомив про викриття народного депутата на хабарі.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати доповіді директора НАБУ Семена Кривоноса та керівника САП Олександра Клименка. За його словами, антикорупційні органи викрили на хабарях народного депутата України, а також керівників районної та міської адміністрацій і військовослужбовців Національної гвардії.

Глава держави наголосив на необхідності нульової толерантності до корупції.

«Може бути тільки нульова толерантність до корупції, чітка командна робота для викриття корупції та в підсумку справедливий вирок», — зазначив Зеленський.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада 31 липня прийняла в цілому як закон законопроект 13533 стосовно відновлення повноважень НАБУ і САП, внесений Володимиром Зеленським. Законопроект підтримали 331 депутат. Згодом Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже підписав свій законопроект про НАБУ і САП.

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