НАБУ и САП разоблачили народного депутата на взятке – Зеленский сообщил о громком задержании

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разоблачении народного депутата на взятке.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах доклада директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. По его словам, антикоррупционные органы разоблачили на взятках народного депутата Украины, а также руководителей районной и городской администраций и военнослужащих Национальной гвардии.

Глава государства подчеркнул необходимость нулевой толерантности к коррупции.

«Может быть только нулевая толерантность к коррупции, четкая командная работа для разоблачения коррупции и в итоге справедливый приговор», — отметил Зеленский.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 31 июля приняла в целом как закон законопроект №13533 относительно восстановления полномочий НАБУ и САП, внесенный Владимиром Зеленским. Законопроект поддержал 331 депутат. Позже Президент Владимир Зеленский сообщил, что уже подписал свой законопроект о НАБУ и САП.

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