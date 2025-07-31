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Верховная Рада приняла закон Зеленского о возвращении полномочий НАБУ и САП – часть норм закона 12414 отменена

13:18, 31 июля 2025
Народные депутаты отменили часть норм законопроекта 12414, приняв законопроект Зеленского 13533 о восстановлении полномочий НАБУ и САП.
Верховная Рада приняла закон Зеленского о возвращении полномочий НАБУ и САП – часть норм закона 12414 отменена
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Верховная Рада 31 июля приняла в целом как закон законопроект 13533 относительно восстановления полномочий НАБУ и САП, внесенный Владимиром Зеленским. Законопроект поддержали 331 депутат.

Напомним, что этот законопроект отменяет большую часть изменений в Уголовный процессуальный кодекс, которые были внесены в результате принятия законопроекта 12414 относительно НАБУ и САП.

«Судебно-юридическая газета» ранее анализировала, как будут выглядеть соответствующие нормы УПК и закона о прокуратуре в случае принятия законопроекта 13533, что в них останется от внесенных законопроектом 12414 новелл, а что – будет возвращено к предыдущему состоянию.

В частности, законопроект оставляет изменения относительно упрощенного порядка назначения в прокуратуру без конкурса – в частности из числа экс-правоохранителей и изменения по увольнению прокуроровв том числе с руководящих должностей.

Законопроект Президента поручает Кабмину и НАБУ внести изменения относительно запрета выезда сотрудников НАБУ за границу, кроме случаев служебных командировок. Однако, согласно решению СНБО, в 2023 году должностным лицам уже запретили выезд за границу – кроме служебных командировок и лечения. Соответствующий запрет отображен в Правилах пересечения границы.

Также законопроект предусматривает полиграф для сотрудников НАБУ, имеющих доступ к государственной тайне. Впрочем, как отметили в НАБУ, они и так проходят полиграф.

Так, переходные положения предусматривают, что подразделение внутреннего контроля НАБУ, САП, БЭБ, Офис Генпрокурора, ГБР, Нацполиция по методологии, согласованной с СБУ, не реже одного раза в 2 года проводит полиграфологические исследования сотрудников НАБУ, САП, БЭБ, Офиса Генпрокурора, ГБР, Нацполиции, имеющих допуск к государственной тайне, на предмет совершения действий в пользу РФ.

В течение 6 месяцев со дня вступления в силу этого закона СБУ проводит проверку сотрудников НАБУ, САП, БЭБ, Генпрокуратуры, ГБР, Нацполиции, имеющих допуск к государственной тайне, на предмет совершения действий в пользу РФ.

Напомним, Владимир Зеленский 29 июля заявил, что, помимо международных партнеров, провел обсуждение своего законопроекта также и с представителями Верховной Рады и чиновниками, и «результат должен быть обеспечен».

В свою очередь, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что «не может быть в Украине бесконтрольных органов, потому что нужно быть независимым, но не независимым от закона, от видения и от, скажем так, от украинской победы».

Автор: Наталя Мамченко

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НАБУ Верховная Рада Украины закон САП Владимир Зеленский

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