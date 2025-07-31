Народный депутат Сергей Костюк выходит из фракции «Слуги народа»

Депутат Сергей Костюк заявил, что принял решение о выходе из фракции «Слуга народа».

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Народный депутат Сергей Костюк 31 июля во время пленарного заседания заявил, что выходит из фракции "Слуга народа".

Ранее он подал законопроект 13531-1 о переаттестации работников НАБУ. В то же время, предложил вернуть НАБУ и САП ряд полномочий.

"Я считаю, что переаттестация гораздо более эффективный механизм, чем прохождение полиграфа", - отметил он.

Депутат добавил, что поддерживает Президента.

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