В Соломенском районе прямое попадание в многоэтажку – фото и видео последствий

В Соломенском районе в домах вылетели окна, сгорели автомобили во дворах.

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В ночь на 31 июля в результате вражеской атаки на столицу в Соломенском районе значительные повреждения получили жилые дома, сгорели автомобили, магазины.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, среди пострадавших – девять детей, что является наибольшим количеством раненых детей за одну ночь в Киеве с начала полномасштабной войны.

«Соломенский район, также разрушение дома, прямой прилет. К сожалению, в этом доме погибли два человека. Рядом дома также выбиты окна. Сейчас развернуты штабы, оказывается помощь всем пострадавшим. Мы видим все дома рядом. Выбиты окна, просьба обращаться в штабы», — отметил мэр.

Он добавил, что в результате атаки повреждено большое количество домов, в частности выбиты окна и двери, разрушены крыши. «Мы будем делать максимально быстро, чтобы восстановить крыши, восстановить окна, двери выбить, оказать помощь всем, кто ее нуждается. Большое количество пострадавших домов, но тем не менее, работаем над тем, чтобы оказать помощь каждому, кто в ней нуждается», – подчеркнул Кличко.

Сейчас полиция проводит опись, а местным жителям оказывается гуманитарная помощь.

Как ранее сообщалось, РФ осуществила комбинированную атаку на Киев ракетами и дронами, в результате – разрушения в четырех районах столицы. Из-за обстрела в Киеве перекрыты улицы и изменено движение транспорта.

Фото: Андрей Смолий. Соломенский район

Фото и видео: Андрей Смолий. Соломенский и Голосеевский районы

Соломенский район

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