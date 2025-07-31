Транспортный коллапс в Киеве после ночной атаки – где перекрыты улицы и как курсирует транспорт

Из-за российского обстрела в Киеве перекрыты улицы и изменено движение транспорта – перечень маршрутов.

Фото иллюстративное

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В ночь на 31 июля 2025 года в результате вражеской атаки на Киев частично перекрыто движение транспорта в нескольких районах столицы. Из-за повреждения инфраструктуры пассажирский транспорт курсирует с изменениями в маршрутах, сообщили в городской администрации.

В частности, изменено движение следующих маршрутов общественного транспорта:

Автобус № 69 в направлении станции метро «Дворец спорта» следует по улице Василия Кучера, улице Владимира Покотила и проспекту Леся Курбаса, после чего возвращается на свой обычный маршрут.

Троллейбус № 27 в направлении станции «Киев-Волынский» курсирует только до Индустриального путепровода.

Автобус № 9 в направлении улицы Вахтанга Кикабидзе и автобус № 14-Т в направлении проспекта Отрадный следуют через улицу Академика Шалимова и проспект Любомира Гузара, далее по своим маршрутам.

Автобус № 2 следует до проспекта Отрадный без заезда на станцию «Киев-Волынский».

По информации Патрульной полиции, обнародованной в Telegram-канале, в городе также перекрыт ряд улиц из-за последствий атаки:

улица Вацлава Гавела (от перекрестка с улицей Академика Шалимова);

переулок Юрия Матущака (от перекрестка с улицей Волноваской);

улица Ивана Дзюбы (от перекрестка с улицей Василия Доманицкого до перекрестка с улицей Василия Кучера);

улица Пост-Волынская (от перекрестка с проспектом Отрадным до перекрестка с улицей Новополевой);

улица Академика Шалимова (от перекрестка с улицей Лесной);

улица Волновашская (от перекрестка с бульваром Вацлава Гавела).

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