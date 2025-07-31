Транспортний колапс у Києві після нічної атаки – де перекрито вулиці та як курсує транспорт

Через російськи обстріл у Києві перекриті вулиці та змінено рух транспорту – перелік маршрутів.

Фото ілюстративне

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на 31 липня 2025 року внаслідок ворожої атаки на Київ частково перекрито рух транспорту в кількох районах столиці. Через пошкодження інфраструктури пасажирський транспорт курсує зі змінами в маршрутах, повідомили в міській адміністрації.

Зокрема, змінено рух таких маршрутів громадського транспорту:

Автобус № 69 у напрямку станції метро "Палац спорту" прямує через вулицю Василя Кучера, вулицю Володимира Покотила та проспект Леся Курбаса, після чого повертається на свій звичайний маршрут.

у напрямку станції метро "Палац спорту" прямує через вулицю Василя Кучера, вулицю Володимира Покотила та проспект Леся Курбаса, після чого повертається на свій звичайний маршрут. Тролейбус № 27 у напрямку станції "Київ-Волинський" курсує лише до Індустріального шляхопроводу.

у напрямку станції "Київ-Волинський" курсує лише до Індустріального шляхопроводу. Автобус № 9 у напрямку вулиці Вахтанга Кікабідзе та автобус № 14-Т у напрямку проспекту Відрадний прямують через вулицю Академіка Шалімова та проспект Любомира Гузара, далі за власними маршрутами.

у напрямку вулиці Вахтанга Кікабідзе та у напрямку проспекту Відрадний прямують через вулицю Академіка Шалімова та проспект Любомира Гузара, далі за власними маршрутами. Автобус № 2 прямує до проспекту Відрадний без заїзду на станцію "Київ-Волинський".

За інформацією Патрульної поліції, оприлюдненою в Telegram-каналі, у місті також перекрито низку вулиць через наслідки атаки:

вулиця Вацлава Гавела (від перехрестя з вулицею Академіка Шалімова);

провулок Юрія Матущака (від перехрестя з вулицею Волноваською);

вулиця Івана Дзюби (від перехрестя з вулицею Василя Доманицького до перехрестя з вулицею Василя Кучера);

вулиця Пост-Волинська (від перехрестя з проспектом Відрадним до перехрестя з вулицею Новопольовою);

вулиця Академіка Шалімова (від перехрестя з вулицею Залісною);

вулиця Волноваська (від перехрестя з бульваром Вацлава Гавела).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.