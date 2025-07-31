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Транспортний колапс у Києві після нічної атаки – де перекрито вулиці та як курсує транспорт

08:30, 31 липня 2025
Через російськи обстріл у Києві перекриті вулиці та змінено рух транспорту – перелік маршрутів.
Транспортний колапс у Києві після нічної атаки – де перекрито вулиці та як курсує транспорт
Фото ілюстративне
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У ніч на 31 липня 2025 року внаслідок ворожої атаки на Київ частково перекрито рух транспорту в кількох районах столиці. Через пошкодження інфраструктури пасажирський транспорт курсує зі змінами в маршрутах, повідомили в міській адміністрації.

Зокрема, змінено рух таких маршрутів громадського транспорту:

  • Автобус № 69 у напрямку станції метро "Палац спорту" прямує через вулицю Василя Кучера, вулицю Володимира Покотила та проспект Леся Курбаса, після чого повертається на свій звичайний маршрут.
  • Тролейбус № 27 у напрямку станції "Київ-Волинський" курсує лише до Індустріального шляхопроводу.
  • Автобус № 9 у напрямку вулиці Вахтанга Кікабідзе та автобус № 14-Т у напрямку проспекту Відрадний прямують через вулицю Академіка Шалімова та проспект Любомира Гузара, далі за власними маршрутами.
  • Автобус № 2 прямує до проспекту Відрадний без заїзду на станцію "Київ-Волинський".

За інформацією Патрульної поліції, оприлюдненою в Telegram-каналі, у місті також перекрито низку вулиць через наслідки атаки:

  • вулиця Вацлава Гавела (від перехрестя з вулицею Академіка Шалімова);
  • провулок Юрія Матущака (від перехрестя з вулицею Волноваською);
  • вулиця Івана Дзюби (від перехрестя з вулицею Василя Доманицького до перехрестя з вулицею Василя Кучера);
  • вулиця Пост-Волинська (від перехрестя з проспектом Відрадним до перехрестя з вулицею Новопольовою);
  • вулиця Академіка Шалімова (від перехрестя з вулицею Залісною);
  • вулиця Волноваська (від перехрестя з бульваром Вацлава Гавела).

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Київ війна обстріл транспорт

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