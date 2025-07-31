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Завалы, сгоревшие автомобили и магазины – видео апокалипсиса в Киеве после российской атаки

08:12, 31 июля 2025
РФ осуществила комбинированную атаку на Киев ракетами и дронами, в результате – разрушения в четырех районах столицы.
Завалы, сгоревшие автомобили и магазины – видео апокалипсиса в Киеве после российской атаки
Фото: ГСЧС
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В ночь на 31 июля российские войска осуществили комбинированный удар по Киеву, применив беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и ракеты. По данным экстренных служб, по состоянию на утро подтверждена гибель шести человек, среди которых шестилетний мальчик. Четверо человек погибли в Святошинском районе, еще двое – в Соломенском. По состоянию на 7 утра, количество пострадавших в столице достигло 48 человек, из которых 29 находятся в больницах. Спасательная операция продолжается. Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

В Святошинском районе в результате атаки разрушен подъезд многоэтажного жилого дома. На месте происшествия активно работают экстренные службы, которые разбирают завалы и оказывают помощь. Также зафиксированы пожары в нескольких нежилых зданиях района.

В Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких жилых домах, а также зафиксировано возгорание автомобилей. Кроме того, есть повреждения и пожары на нескольких объектах нежилой застройки.

В Голосеевском районе вражеский удар привел к повреждению зданий, в частности помещений школы и детского сада.

В Шевченковском районе ударной волной выбиты окна в детском отделении одного из медицинских учреждений.

Экстренные службы продолжают работать на местах поражений, оказывая помощь пострадавшим и ликвидируя последствия атаки.

В сети распространяются видео, как выглядят дороги, словно кадры из фильма об апокалипсисе.

Фото: ГСЧС

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