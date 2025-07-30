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В секретной комнате ФБР нашли тысячи документов о якобы сговоре Трампа с Россией

21:33, 30 июля 2025
В ФБР нашли секретную комнату с тысячами документов по «делу Трампа–Россия» — их готовят к обнародованию.
В секретной комнате ФБР нашли тысячи документов о якобы сговоре Трампа с Россией
Источник фото: FOX News
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В штаб-квартире ФБР была обнаружена секретная комната с «мешками для сжигания», в которых хранились тысячи документов, помеченных как засекреченные или особо важные, связанных с расследованием так называемого сговора Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщили источники Fox News.

По информации СМИ, директор ФБР Каш Патель и его команда нашли эти документы в рамках запроса председателя Юридического комитета Сената Чака Грассли. Среди них — засекреченное приложение к финальному докладу спецпрокурора Джона Дарема, которое содержит разведывательную информацию о роли ФБР в распространении нарратива о якобы сговоре Трампа с Россией.

Патель заявил, что документы и жесткие диски хранились десятилетиями в закрытом помещении, о котором «никто не знал».

Директор ФБР и его команда работают над документами, некоторые из которых касаются чувствительных расследований, включая первоначальное расследование ФБР по делу Трампа и России, известное внутри бюро как Crossfire Hurricane.

Деклассифицированные материалы уже переданы сенатору Грассли, который планирует обнародовать их для широкой публики.

Команда Грассли уже начала обработку материалов, в то время как Патель готовит остальные документы для передачи в Конгресс по запросу соответствующих комитетов.

По данным источников Fox News, речь идет о возможном координационном плане отдельных структур американского правительства, направленном на дискредитацию кампании Трампа.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом видео с арестом экс-президента Барака Обамы.

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США Дональд Трамп

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