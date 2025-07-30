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Заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик оценил возможность проведения выборов онлайн

21:02, 30 июля 2025
Сергей Дубовик заявил, что в Украине нет технической возможности гарантировать тайну голосования онлайн.
Заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик оценил возможность проведения выборов онлайн
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Заместитель главы Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик заявил, что проведение выборов в онлайн-формате в Украине на данный момент невозможно из-за отсутствия технических гарантий соблюдения тайны голосования. Об этом он рассказал в эфире программы Ранок.LIVE.

«В условиях Украины и ее организационного пространства проведение выборов на сегодняшний день невозможно», — отметил Дубовик.

По его словам, ни одна страна с инфраструктурой, сопоставимой с украинской, не проводит голосование полностью онлайн. Такой формат в настоящее время доступен лишь в отдельных небольших государствах, например, в Эстонии, где уровень цифровизации значительно выше.

«Наша инфраструктура не может в полной мере обеспечить проведение выборов онлайн. Кроме того, давайте посмотрим на то, что украинский народ обладает повышенным уровнем суверенности. Наши недавние протесты граждан четко свидетельствуют о том, что граждане не воспримут любые процедуры, к которым они не привыкли», — пояснил представитель ЦИК.

Дубовик подчеркнул, что любые изменения в избирательной системе должны быть восприняты обществом. По его мнению, проведение онлайн-выборов без гарантий тайны голосования и доверия граждан к цифровым инструментам может подорвать государственный механизм.

«Пока уровень технологий не позволяет полностью гарантировать тайну голосования и волеизъявления избирателей», — резюмировал он.

Ранее «Судово-юридична газета» писала, что Центральная избирательная комиссия Украины сообщила: очередные местные выборы, которые по закону должны были состояться в последнюю воскресенье октября 2025 года, не будут проводиться из-за действия военного положения в стране. Соответственно, Верховная Рада не назначала дату голосования, а ЦИК констатировала отсутствие оснований для формирования избирательных комиссий всех уровней.

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